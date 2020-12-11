我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院駁回德州選舉訴訟 指德州無權管轄他州選舉

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

中天新聞台關台 陳文茜酸：蔡政府領先香港

台灣新聞組／台北12日電
中天新聞台12日凌晨零時起無法在有線電視上播出，昨晚倒數前不斷電持續直播，中天電視大樓前面聚集支持群眾到場聲援。(記者季相儒／攝影)
中天新聞台12日凌晨零時起無法在有線電視上播出，昨晚倒數前不斷電持續直播，中天電視大樓前面聚集支持群眾到場聲援。(記者季相儒／攝影)

中天新聞台今天零時起關播，在中天主持「文茜的世界週報」的媒體人陳文茜昨晚表示，這世界還沒有一個民主國家可以用換照權關掉一個電視台，「台灣是第一，甚至走在香港前面」。

前總統馬英九昨天出席國民黨國際記者會時表示，他懷著沉重的心情穿上平常參加公祭的衣服，哀悼台灣即將消失的新聞自由，他呼籲美國國務院和「自由之家」正視蔡政府關閉新聞台的作為，也呼籲一向關心自由民主的美國關心台灣不斷倒退的民主。

「文茜的世界週報」昨晚在YouTube頻道上播出最後一集的告別版內容，和中天一起倒數。陳文茜說，中天電視台即將從螢幕上消失，但它不會消失，會留在YouTube上，頻道會再出發。

陳文茜表示，她希望大家不只是支持另一種聲音，而是抗議另一種型態的獨裁，「這世界還沒有一個民主國家可以用換照權關掉一個電視台，在全世界民主國家中台灣是第一，甚至走在香港前面」。

國民黨昨也舉辦「捍衛新聞自由 全民監督政府」國際記者會，馬英九在會上表示，蔡英文總統2017年在鄭南榕追思會上，誓言捍衛台灣的民主自由；2019年，蔡英文抨擊香港政府壓制言論自由，強調台灣要撐香港，昨天卻是中天新聞在頻道上的最後一天，蔡英文說一套做一套，做出極權國家才會發生的醜事，不只關新聞台，還下達禁書令，之前還發生台大教授蘇宏達因為批評政府而被警方約談，民進黨政府不容任何異議，蔡英文手刃憲法所保障的言論自由。

此外，曾獲中天新聞台大力支持的前高雄市長韓國瑜也錄影片相挺，他表示，中天電視台很不幸因為得罪執政黨遭關門，很多朋友感傷、憤怒，還有不捨，韓呼籲所有熱愛台灣新聞自由與以台灣民主為驕傲的民眾，未來還有非常多漫長的道路要走，盼大家一起加油、堅持不懈，支持台灣的新聞自由與民主。

陳文茜與蔡衍明一起唱著社歌。（記者季相儒／攝影）
陳文茜與蔡衍明一起唱著社歌。（記者季相儒／攝影）
中天新聞台關播前最後一天，國民黨11日舉行國際記者會，前總統馬英九穿上平常參加公...
中天新聞台關播前最後一天，國民黨11日舉行國際記者會，前總統馬英九穿上平常參加公祭的衣服，哀悼台灣即將消失的新聞自由。(記者潘俊宏／攝影)

台灣 香港 蔡英文

上一則

中天新聞台停播 蔡衍明宣告轉戰新媒體

延伸閱讀

蔡英文高談人權 林正杰批民進黨怎想得到關電視台

蔡英文高談人權 林正杰批民進黨怎想得到關電視台
視訊演說 蔡英文線上同框波洛西

視訊演說 蔡英文線上同框波洛西
拜登不簽新協議 經貿談判一場空？蔡英文堅稱有突破

拜登不簽新協議 經貿談判一場空？蔡英文堅稱有突破
藍委爆：蘇貞昌2017年曾公開痛罵蔡英文半小時

藍委爆：蘇貞昌2017年曾公開痛罵蔡英文半小時

熱門新聞

陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

2020-12-05 02:30
地震報告。圖／氣象局提供

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

2020-12-10 09:22
圖為旅客在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明的資料。（本報資料照片）

疫情耽擱…海外台人憂2年未入境遭除籍

2020-12-06 20:24
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

2020-12-10 13:42
網路流傳3張男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經事實查核中心查證，其中2張照片是中國工程院院士王德民，另一張為日本演員三船敏郎。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

網路流傳國父年輕照 台灣查核中心:與孫中山無關

2020-12-04 17:34
北市動物園前年從國外引進小食蟻獸「小紅」，今年已經3歲，體長約60至65公分，9月初牠帶著幼仔「紅豆」開溜，經過三個月逃家記，小紅終於在深坑被尋獲。(台北市立動物園提供)

流浪3個月...台北動物園食蟻獸尋回 員工哭了

2020-12-06 17:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？
買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃
宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡
延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐
1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例

1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例