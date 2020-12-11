中天新聞台關台 陳文茜酸：蔡政府領先香港

中天新聞台12日凌晨零時起無法在有線電視上播出，昨晚倒數前不斷電持續直播，中天電視大樓前面聚集支持群眾到場聲援。(記者季相儒／攝影)

中天新聞台今天零時起關播，在中天主持「文茜的世界週報」的媒體人陳文茜昨晚表示，這世界還沒有一個民主國家可以用換照權關掉一個電視台，「台灣 是第一，甚至走在香港 前面」。

前總統馬英九昨天出席國民黨國際記者會時表示，他懷著沉重的心情穿上平常參加公祭的衣服，哀悼台灣即將消失的新聞自由，他呼籲美國國務院和「自由之家」正視蔡政府關閉新聞台的作為，也呼籲一向關心自由民主的美國關心台灣不斷倒退的民主。

「文茜的世界週報」昨晚在YouTube頻道上播出最後一集的告別版內容，和中天一起倒數。陳文茜說，中天電視台即將從螢幕上消失，但它不會消失，會留在YouTube上，頻道會再出發。

陳文茜表示，她希望大家不只是支持另一種聲音，而是抗議另一種型態的獨裁，「這世界還沒有一個民主國家可以用換照權關掉一個電視台，在全世界民主國家中台灣是第一，甚至走在香港前面」。

國民黨昨也舉辦「捍衛新聞自由 全民監督政府」國際記者會，馬英九在會上表示，蔡英文 總統2017年在鄭南榕追思會上，誓言捍衛台灣的民主自由；2019年，蔡英文抨擊香港政府壓制言論自由，強調台灣要撐香港，昨天卻是中天新聞在頻道上的最後一天，蔡英文說一套做一套，做出極權國家才會發生的醜事，不只關新聞台，還下達禁書令，之前還發生台大教授蘇宏達因為批評政府而被警方約談，民進黨政府不容任何異議，蔡英文手刃憲法所保障的言論自由。

此外，曾獲中天新聞台大力支持的前高雄市長韓國瑜也錄影片相挺，他表示，中天電視台很不幸因為得罪執政黨遭關門，很多朋友感傷、憤怒，還有不捨，韓呼籲所有熱愛台灣新聞自由與以台灣民主為驕傲的民眾，未來還有非常多漫長的道路要走，盼大家一起加油、堅持不懈，支持台灣的新聞自由與民主。