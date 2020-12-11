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中天新聞台停播 蔡衍明宣告轉戰新媒體

中央社 台北12日電
中天新聞台執照到期，12日凌晨零時起無法在有線電視播送，該台11日晚間為停播倒數計時，最後畫面則顯示「全新出發」字樣。中央社
中天新聞台執照到期，12日凌晨零時起無法在有線電視播送，該台11日晚間為停播倒數計時，最後畫面則顯示「全新出發」字樣。中央社

成立26年的中天新聞台11日午夜過後，正式從有線電視下架。旺中集團董事長蔡衍明與475名中天新聞台員工，在歌聲中告別中天新聞台，宣告進軍新媒體。

蔡衍明強調，中天新聞人沒做虧心事不用傷心，轉戰新媒體是重生，成為第四權監督政府，最後在旺旺社歌「有緣相聚」中告別52台。12日零時過後，52台電視畫面一度顯示黑畫面但有聲音，也有顯示「該頻道不存在」。

中天新聞台自10日清晨6時起，台內主播盧秀芳、簡至豪、許甫及節目主持人戴立綱等接力執行42小時不斷電直播。儘管戶外下起綿綿細雨，中天新聞台475名員工及近400名民眾齊聚中天大樓觀看直播，並高喊「中天加油」；一度超過10萬名網友收看直播。

中天新聞也號召支持者追蹤YouTube頻道，期盼年底前完成200萬訂閱數，目前中天電視YouTube頻道已累積183萬訂閱數。

11日晚上10時，旺中集團董事長蔡衍明現身與主播記者並肩齊坐，高喊「我中天我驕傲，我中天我榮耀。」倒數最後一小時，蔡衍明則向中天新聞台員工喊話，強調以中天新聞人為傲，「中天新聞台被關的原因，就是因為你們做到真正的第四權」。他以窮極罪惡的犯人為例，指出死刑犯也沒這麼快執行，中天新聞從10月中旬被喊關台，不到兩個月就執行，「中天有犯那麼多的錯嗎？」

中天新聞台12日凌晨零時起從有線電視正式「下架」，許多支持者11日晚間在中天電視...
中天新聞台12日凌晨零時起從有線電視正式「下架」，許多支持者11日晚間在中天電視台大樓外聚集唱歌聲援，不少人眼眶泛淚。中央社

蔡衍明表示，「真道理性、真愛台灣」是旺旺中時集團經營理念，「真的愛台灣就是要讓人民過好日子，兩岸好，台灣日子會過得更好，這樣有錯嗎？」蔡衍明認為自己提供一個平台讓兩岸民間交流，「怎麼會叫國安問題，還暗地散佈中天是紅媒中資，政府真正的心態，就是怕我們的第四權，堂堂正正有什麼好怕人監督」。

蔡衍明認為中天新聞做事堂堂正正，更強調「我不只是堂堂正正中國人，也是堂堂正正的台灣人」。他告訴中天新聞人不要悲傷，轉往新媒體是重生，「你們長那麼好看，都可以當網紅」，未來會更好。

主持人陳文茜也在「文茜的世界週報」直播告別版表示，感謝中天電視台過去提供的資源才能做出這些節目內容。陳文茜認為中天新聞轉戰YouTube能夠丟開2個包袱，首要是拋開24小時新聞的堅持，「因為24小時的新聞必然浮濫」，第二點則認為因為觀眾的訂閱，這些支持的督促下，能夠做出更好的節目。

中天新聞台12日起從有線電視與MOD頻道正式下架，11日晚間在中天大樓外的的直播...
中天新聞台12日起從有線電視與MOD頻道正式下架，11日晚間在中天大樓外的的直播活動，媒體人陳文茜（前左2）也現身相挺，並與旺中集團董事長蔡衍明（前中）一同在現場倒數。中央社

陳文茜表示：「我希望不只是大家說的支持另一種聲音，而是抗議另一種型態的獨裁，這世界還沒有一個民主國家可以用換照權關掉一個電視台，在全世界民主國家裡頭，台灣是第一，甚至走在香港前面。」她最後向觀眾告別後，也感謝共同努力的工作夥伴。

主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）認為中天新聞台違規嚴重、大股東介入製播，11月18日以7比0壓倒性決議否決中天新聞台換照申請，12日凌晨零時起，不能在有線電視與MOD播送，讓中天成為近15年來首家遭到不換照的新聞台。中天新聞台事後兩度提出假處分抗告，11日仍被最高行政法院裁定抗告駁回，全案確定。

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