中天新聞台最後一夜！52台卡位戰 未來戰況孰難預料

中天新聞台12日凌晨零時起將消失在有線電視頻道，中天新聞11日晚間在電視台大樓持續進行節目直播活動，宣示將播到52台變成黑畫面為止。中央社

中天新聞台台北時間12日午夜零時起在全台有線電視下架，由於國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）在下架前僅准許42家有線電視系統商「停播不補位」的空頻申請案，另外22家有送替補頻道者來不及審完，只能先「跳頻」，目前全台灣 的第52台還不能確定花落誰家。

52台卡位戰何時才能戰出結果，不只是觀眾好奇，業界也為所有可能性各自布局、暗潮洶湧。

（影音來源：中天電視YouTube頻道）

52台的卡位戰，並不是在11月18日ＮＣＣ宣布中天新聞不予換照才開始，早在去年中天新聞開始被一罰再罰時，「下次換照不會過」的傳言就已甚囂塵上；今年發生總統府駭客 案後，所謂「密件」中更寫得明明白白，行政院就是要「處理」中天新聞台。這時候，一直沒有機會進駐有線電視新聞頻道區塊、或是還沒有拿到執照的各家新聞台，都開始進行補位準備。

外界原本預測，深耕十幾年的寰宇新聞台最有可能「順理成章繼承大位」，沒想到ＮＣＣ主委陳耀祥在下架中天新聞的同時，語出驚人，推薦公廣集團，也就是華視新聞資訊台補位，讓52台戰況瞬間成為戰國時代。

中嘉集團旗下所有系統商在上月18日記者會當天，就送件由自家代理的寰宇新聞台移頻52台；大豐與ＴＢＣ旗下系統商也送出將ＣＮＮ移到52台的變更案；地方獨立系統業者世新、國聲更出奇招，申請將法國新聞台FRANCE 24移至52台。

另外，形同「觀望中」、送出「暫時空頻」決定的，有凱擘旗下12家業者、台固旗下五家業者、台數科旗下六家業者、花蓮洄瀾等四家業者，以及獨立系統商北都、祥通、南國、澎湖、全國數位、天外天、新彰數位、聯維、寶福、北港、三大、大台中、名城、屏南、大新店。

即使各有線電視集團各有盤算，但沒有「周天子」下旨准許頻道變更，戰國諸侯再強、申請再多樣化的電視台補位，恐怕也難成正統。現在，握有頻道變更生殺大權的ＮＣＣ，對於有送交替補頻道的案子，處理速度早就不像當初所說的「特案處理、隨到隨審」，顯然還沒有一家業者的選擇符合上意，各候選電視台只好私下預作準備，迎戰所有變數。

業界盛傳，寰宇新聞台已開始用超優渥薪水挖角同業人才，積極補強戰力；鏡電視尚未拿到新聞頻道執照，但早就招兵買馬，「未來的員工」皆做好到職準備，就等拿到執照、全面啟動。至於ＮＣＣ屬意的公廣集團，除了還在「找錢」，還缺系統業者作為靠山，但有ＮＣＣ官印護體，未來戰況孰難預料。