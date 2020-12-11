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法院駁回抗告 中天新聞台確定午夜關台

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法院駁回抗告 中天新聞台確定午夜關台

記者賴佩璇／台北11日電
中天新聞台針對NCC不予換照聲請假處分，台北高等行政法院今年12月7日裁定駁回。中天電視公司提抗告，最高行政法院火速分案，合議庭11日評議後裁定駁回確定。（本報資料照片）
中天新聞台針對NCC不予換照聲請假處分，台北高等行政法院今年12月7日裁定駁回。中天電視公司提抗告，最高行政法院火速分案，合議庭11日評議後裁定駁回確定。（本報資料照片）

中天新聞台針對NCC不予換照聲請假處分，台北高等行政法院本月7日裁定駁回。中天電視公司於8日提抗告，主張事涉新聞自由且攸關營運及工作權，而北高行於9日上午檢卷送最高行政法院。最高行火速分案，合議庭11日評議後裁定駁回確定。

國家通訊傳播委員會（NCC）決議對中天新聞台不予換照，原執照將於明日屆期。中天不服聲請假處分，請求得暫時准許換照、不得許可或同意其他業者申請變更使用52台頻道。合議庭於上月30日下午開庭審理，兩造激烈交鋒，展開法律戰。

針對換照部分，北高行衡量中天因未獲換照所受損失、NCC有效管理秩序權能、衛星頻道事業所製播節目及廣告對社會影響重大等情事，認為此非不能以金錢賠償或其他適當方式回復，難認原處分已造成重大損害或急迫危險，本月7日裁定駁回。

至於中天聲請保留52台頻位，合議庭認為，因NCC所核發執照內容不包含頻位，這屬於「私法上法律關係」爭執，中天無從提起本案訴訟，與法定要件不符，一併駁回。

北高行當天開記者會，發言人程怡怡表示，本院於上月23日收案、30日開庭，因雙方提出資料很多，開庭後仍陸續提出書狀與資料，到7日上午仍有書狀提出，合議庭已盡最大努力在開庭後7天內做成裁定。

程怡怡強調，如果中天提出抗告，本院會以最快速度送最高行政法院，以保障中天的法律救濟權益。中天新聞台提抗告，主張本案事涉新聞自由及中天的營業權、記者工作權，嚴重侵害中天營運及近5百名員工家庭生計。

中天主張，NCC的行政處分有效但並不等於合法，因其聽證程序違反，且有行政裁量濫用情況，侵害中天權利，在中天未來提起的本案訴訟顯有勝訴可能性的情況下，符合假處分要件。

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