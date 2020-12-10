友台的眾議員游賀 退休前談話 呼籲兩件事

美國聯邦眾議員游賀（Ted Yoho）將在這屆國會結束後退休。(本報資料照片，華盛頓記者張文馨／攝影)

聯邦眾院 外交委員會10日舉行「美國 與台灣 ：在逆境中持續團結」聽證會，向來友台的眾議員游賀（Ted Yoho）發表退休前、最後一次對台關係的談話，游賀呼籲美國政府立即重啟「美台貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，確保「雙邊貿易協議」（BTA）；拒絕和台灣對話不只傷害貿易關係，台灣其他貿易夥伴也在看美國怎麼做。

游賀為長期友台的共和黨眾議員，並未尋求連任，將在明年初退休；在這屆國會結束前，眾院外交委員會舉行聽證會，由亞太小組主席貝拉（Ami Bera）主持，游賀發表在委員會最後一次有關台灣的談話。

游賀表示，所有人都親眼目睹來自中國對台灣的威脅和軍事恐嚇，經濟與外交孤立；台灣選擇增加國防投資、在疫情大流行期間對全球公共衛生做出貢獻，並努力深化夥伴關係，幫助發展中國家，也因此他去年提出「台灣獎學金法」，鼓勵美國聯邦官員到台灣工作生活，以強化台灣戰略夥伴關係的方式，提升美國在印太地區的利益。

游賀表示，為應為眼前的挑戰，需要迅速採取行動，解放軍在台海地區造成軍事侵略的威脅，增加區域軍事衝突的可能性；但凡誤判或溝通不順暢，都會帶來衝突。

游賀表示，「我們需要擁抱戰略清晰」，明確表達美國對台灣的立場，所有西方民主國家亦然，也需要在島嶼周圍畫下紅線，用以威懾；他說，美國不歡迎衝突，但必須確保已經準備好。

在軍事合作關係之外，游賀說，美台還可以推動貿易關係，蔡英文總統宣布解禁造成主要障礙和貿易摩擦的（含萊劑）美豬牛進口，將可激勵自由貿易談判，但是，到目前為止，這個政府對自由貿易協定（FTA）做得很少。

游賀表示，美國貿易代表署（USTR）陷在美中第一階段妙協議中，而美台FTA將為雙邊經濟關係帶來巨大利益，美國政府應立即重啟TIFA談判，確保BTA為目標。

游賀表示，拒絕和台灣對話將傷害貿易關係，不只是美國，也是台灣和其他貿易夥伴，他們正在等美國怎麼做，再決定對台灣採取第一步動作；當台灣正面臨經濟封殺，美國無視最大貿易夥伴之一（指台灣），不僅錯誤也非常危險。