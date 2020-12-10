台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台灣 當地時間10日晚間9時19分發生規模6.7地震 ，地震震央在宜蘭縣政府東方27.2公里（東部海域），全台有感多處達四級，是今年最大地震，國家級警報大響。對此，地震專家示警，該地震型態稱作，隱沒板塊內部型地震，每百年有次循環，1909年台北也發生類似的地震，「要注意台北可能快輪到了」。

今晚9點19分左右，台灣東北部地區附近發生有感地震。根據氣象局資料，震央在宜蘭縣政府東方27.2公里 ，位於台灣東部海域，地震深度76.8公里、芮氏規模6.7，最大震度台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣震度都4級，這也是今年最大的地震。

地震報告。圖／氣象局

中央大學應用地質研究所教授李錫堤說，今天的地震稱作隱沒板塊內部型地震，菲律賓海板塊從花蓮外海隱沒到歐亞板塊底下，愈往北愈深，跑到宜蘭、台北深度就到70到80公里。

李錫堤說，1909年台北也發生類似地震，該次地震規模達7.3，震央在新北市中和，民眾現在應該要關心大型板塊隱沒型地震，周期是百年一次，上一次是1909年，再善一次是1815年震央同樣在台北跟宜蘭這帶，現在是2020年，台北地區要留意可能又有類似狀況發生，屆時台北地區震度可能會超過5。