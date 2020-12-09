遊說軍購？台退輔會擬派員駐美

立法院司法法制委員會9日審查退輔會組織法，退輔會副主委李文忠回應派員駐美交流是否遊說軍購，表示不能明講。(記者潘俊宏／攝影)

立法院司法及法制委員會昨天初審通過國軍退除役官兵輔導委員會組織法部分條文修正草案，明定退輔會為應業務需要，可以報請行政院核准，派員駐境外辦事。退輔會擬派兩名官員駐美辦事，希望深化加強對美外交關係；有立委質詢提及，退輔會駐美應增加參與遊說美軍軍購相關業務，退輔會副主委李文忠回應表示，「我們不能這樣明講」。

李文忠表示，退輔會派駐華府 員額為簡任11至12職等一員、薦任八至九職等一員，簡任職等相當於少將編階；而駐美辦事處將設置於華府國防部 駐美軍事代表團內，除兩名官員外，另有一名雇員。

李文忠說，辦事處主要任務包括與美國 三大退伍軍人組織與在美20個榮光會聯繫，業務重點在華府；派員所需之修法完成後，希望明年春天就能完成派駐。

國民黨立委鄭麗文質詢表示，就現行聯繫狀況，為何不要求外館即可處理，或者由現有編制多派，而非由退輔會加派？難道外館現有人力無法做退伍軍人聯繫工作？

國民黨立委呂玉玲也表示，這個工作目標只要有聯繫窗口、每年組團來往即可，何必要在美設辦公室？且此屬外交事務，不是退輔會本務。

李文忠表示，派員駐美是為幫助外交部與國防部，退輔會擁有與美國退伍軍人組織關係，「不是外交部與國防部能做的」。他說，這幾個美國退伍軍人組織影響力重大，幾乎每一年去參加年會，都會碰到美國總統、副總統或國務卿這層級的官員，而其對中華民國非常友善，每一年都通過包括軍售、兩岸的決議。

呂玉玲追問，所以退輔會業務應增加參與遊說美軍軍購相關業務。李文忠回應說，「我們不能這樣明講、這樣說」，但客觀上這三個退伍軍人組織每年都通過送給白宮國防部與國會的決議文，重點在它是有影響力的組織，決議文確對美國政府有影響力。

李文忠同時表示，退輔會已與美國三大退伍軍人組織談妥，預備之後派遣中階官員赴美三大退伍軍人組織與美退伍軍人事務部「實習」，對方也將每年派人駐台，雙方互駐時間是三個月到一年。