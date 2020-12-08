台離婚母帶走女兒躲12年 不讓上學、就醫都自費

彰化縣林姓女子12年前與前夫謝男離婚，當時就讀國小五年級的女兒監護權歸謝男，但林女卻帶走女兒就消失無蹤12年，為躲避丈夫和警方追查，不僅沒讓女兒繼續上學，連看醫生都是自費，母女兩人住在一個小套房生活。 (圖／翻攝)

彰化縣林姓女子12年前與前夫謝男離婚，當時就讀國小五年級的女兒監護權歸謝男，但林女卻帶走女兒就消失無蹤12年，為躲避丈夫和警方追查，不僅沒讓女兒繼續上學，連看醫生都是自費；前天警方在高雄找到兩人，已23歲的謝姓女兒面容憔悴，讓警方看了相當不忍。

警方調查，林女與謝男在2008年離婚，但林女卻帶走女兒藏匿，一躲就是12年，找不到女兒的丈夫因此提告前妻妨害家庭；田中警分局最近清查失蹤人口積極偵辦，終於發現謝姓女兒曾在高雄寶雅消費，才從寶雅會員資料中找到謝女居住在高雄鹽埕區，發現林女帶女兒謝女從彰化移居到高雄，躲避前夫找尋。

林女對警方供稱是因自己童年父母離婚，母親改嫁後，她隨母親和繼父同住，卻有不堪的童年，她不放心女兒和前夫生活，才會帶走女兒。

田中警分局偵查隊長陳盈雅說，林女2008年帶走女兒後，租下一間小套房把女兒藏在小套房中，因怕被找到，不讓女兒上學，生病時自費看醫生或到一般藥房買藥，阻絕女童與外面互動長達12年。

警方說，今年已23歲的女兒謝女因在長時間與外界斷絕往來下，謝女身形憔悴，明顯怕生有自我封閉情形，語言表達能力也明顯與同齡人差。

陳盈雅說，前天田中警方會同高雄警方查緝兩人住處，他們也把林女和女兒謝女帶回田中分局做筆錄，但謝女很怕生，雖謝父希望女兒再回來跟他住，因謝女已很依賴母親，表示想和母親一起住；警方先讓人回高雄住處，後續將再由社會處及教育 處持續關心，讓謝父和林女再協調未來如何安置女兒謝女，並要安排謝女做相關輔導及心理諮商，幫助她重回社會生活。。