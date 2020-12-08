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浙江台商入境12天才確診 台不排除「本土感染」

記者陳婕翎、黃惠群／台北9日電
浙江台商入境後居家檢疫第12才發病，指揮中心不排除本土個案可能性。圖為昨晚台鐵通勤人潮。(記者蘇健忠／攝影)
浙江台商入境後居家檢疫第12才發病，指揮中心不排除本土個案可能性。圖為昨晚台鐵通勤人潮。(記者蘇健忠／攝影)

台灣昨新增2例境外移入新冠肺炎病例，分別來自印尼中國大陸，其中浙江台商（案719）為近十個月來首例大陸境外移入個案，入境後12天才發病，且Ct值偏低，前後兩次採檢，Ct值分別為15、17，仍處於病毒量高、感染力強階段，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，「機率雖小，但確實有可能本土感染」，已經進行病毒培養，釐清序列是否與大陸病毒株相似。

台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民分析，新冠肺炎病毒潛伏期超過12天的機率僅約2%，換句話說，入境長達12天才發病，該個案高達98%機率為本土感染，因屬於輕症，在感染第二周時，Ct值就下降；該名台商如果在中國大陸染疫，Ct值應高至35，接近時陰時陽階段。

案719為台籍50多歲男性，今年9月中旬至浙江洽公，上月22日返台，入境時無症狀，持登機前三日內核酸檢驗陰性報告，至防疫旅館居家檢疫14天，12月4日出現發冷及發燒症狀，隔日由衛生單位安排就醫採檢，於昨日確診。

為避免10月份江蘇台商檢體錯置烏龍事件再現，莊人祥表示，該台商接受兩次核酸檢驗，第一次核酸檢驗為陽性，Ct值15，昨晚再次採檢，仍呈陽性且Ct值為17，代表病毒量高且感染力強。檢疫隔離皆為一人一室，感染機率低，但確實無法完全排除本土感染的可能性。

由於案719係從浦東機場轉機返台，而該機場上月21日出現確診者，陸方隔日緊急擴大採檢1萬6000人，揪出7例機場群聚者，因此，指揮中心推估此案可能與機場群聚有關，不排除浙江當地染疫可能性，已將此案資料與陸方分享，以利釐清感染地。

林口長庚醫院副院長邱政洵研判，該名個案可能是在大陸或飛機上感染病毒。至於在中國大陸採檢陰性的報告，則是「僅供參考」。

另一名個案（案718）為印尼籍20多歲女性移工，11月23日赴台工作，持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀，本月七日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性，於昨日確診，Ct值為35。由於個案無症狀，而且檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

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