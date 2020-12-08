台灣2020年度代表字揭曉 歡迎來到「疫」時代

台灣2020代表字是「疫」。記者陳宛茜／攝影

歡迎來到「疫」時代」！新冠疫情 翻轉了我們的生活，也改變了整個世界。「台灣 2020代表字大選」票選結果今天公布，「疫 」字毫無懸念以壓到性勝利，在66個候選字中拔得頭籌獲選為今年的年度代表字。而「疫」字可謂「疫」馬當先、「疫」不可當，在總票數82631票中，「疫」字拿下28441票，囊括逾3分之1票數，幾乎是第二名「蓄」(15722)的兩倍票數，第三名「悶」則拿到6169票。

票選第一到第十名的2020年度代表字，依序為疫、蓄、悶、安、韌、惜、勇、偽、茫、封。其中跟疫情密切相關的字包括疫、偽(出國)與封(城)。雖然壟罩在疫情陰影之下，今年代表字的前十名卻有蓄、安、韌、惜、勇等五字是正面字，也是近五年來台灣代表字擁有最多正面字的一年，象徵人們從黑暗中看到光明的力量。

「疫」字也獲得最多名人推薦，總共有五位名人推薦，橫跨政界、醫界與食品界，包括前副總統陳建仁、疾管署長周志浩、北榮心臟內科顧問醫師陳雲亮、雲品國際董事長盛治仁、世界冠軍麵包師傅吳寶春，。

談到「疫」字，陳建仁表示，這一年壟罩在百年大疫COVID-19的陰影下，死亡超過百萬，經濟嚴重衰退，瘟疫、防疫、疫苗成為整年的恐慌、試煉與盼望。「疫」是2020年的生活，也是2020年的挑戰。

周志浩指出，今年全世界生活都圍繞在「疫」這個字，面對疫情你我皆疫無反顧，疫不容辭。陳雲亮表示，疫在字義上是廣泛的傳染病。今年全球不論是政治，經濟，社會，文化，教育，醫療，交通，娛樂，都受到疫情影響，造成前所未有的危機，更對某些地區或國家造成軍事衝突，更造成兩岸關係卅年來最大緊張。

盛治仁認為，疫情打亂了世界秩序，不管在國際政治經濟競爭、兩岸關係和國內政經情勢，都造成了深遠且不可逆的影響。吳寶春則說，今年因為疫情的關係，改變了世界，但是我們更不應該被打敗，要「疫」起努力、克服並改變未來、改變疫情。

「台灣2020代表字大選」由中國 信託文教基金會與聯合報合辦，邀來各界名人專家與達人、素人推薦66個代表字，從11月11日到12月6日，累積26天民眾選票82631張。

「台灣年度代表字大選」活動，已邁入第13年，年年獲得國人熱烈參與和電子媒體的關注，從2008年的「亂」、2009年的「盼」、2010年的「淡」、2011年的「讚」、2012年的「憂」、2013年的「假」、 2014年的「黑」、2015年的「換」、2016年的「苦」到2017年的「茫 」、2018年的「翻」、2019年的「亂」，每個字都刻畫了當年的社會意向與民眾想法。