入境12天發病…台指揮中心鬆口 浙江台商可能本土染疫

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者黃惠群／攝影

台灣中央流行疫情指揮中心今日公布，國內新增二例境外移入新冠肺炎 病例，其中浙江台商成為自2月6日後、睽違八個月，再次直搗國門中國 境外移入，由於其發病是入境後第12天，莊人祥坦言，雖機率小，但確實可能是本土感染，將培養病毒，釐清序列是否與中國病毒株相似。

案719為本國籍50多歲男性，今年9月中旬至中國浙江處理公事，11月22日返台，入境時無症狀，並持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。案於防疫旅館居家檢疫期間，一人一室感染機率低，12月4日出現發冷及發燒症狀，12月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(CT值15)。

莊人祥表示，案719是從浦東機場 轉機返台，上月中國上海浦東機場曾出現7例新冠肺炎機場群聚個案，陸方更緊急在11月22日於浦東機場擴大採檢1萬6000人，指揮中心推估此案可能與上海浦東機場群聚有關，不排除浙江當地染疫可能性，將把此案資料與陸方分享，以利釐清感染地。

為避免十月份檢體措置，江蘇台商烏龍再現，該台商執行兩次核酸檢驗，莊人祥說，昨天晚上也將該浙江台商檢體二次檢驗，仍呈陽性，且CT值為17，確定為陽性個案。