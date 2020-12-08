世界冠軍巧克力商涉性騷 台網友抵制 桂冠急停產新湯圓

桂冠巧克力湯圓。（圖：桂冠提供）

台灣 知名巧克力「福灣巧克力」的許姓董座，因涉嫌對女員工性騷 擾，在網路上引起眾怒，被視為「性騷擾巧克力」，在發動抵制、拒買行動後，連帶也將砲火擴大至相關合作廠商。委託福灣進口巧克力作為原料、12月4日才上市的「桂冠巧克力湯圓」，同樣引起民眾的批評與抵制。桂冠昨天緊急公告，即日起停止生產「桂冠巧克力湯圓」，上架的「桂冠巧克力湯圓」所得，全數捐做公益。

此次的性騷擾事件，事發於2015年，當時福灣巧克力許姓董座對實習女大生進行身體碰觸等行為，被告上法院，並依照妨害性自主罪判刑。許姓董座的兒子又再發文反擊女大生，再度又被女大生告上法院，被依照誹謗罪判刑。雖然事發多年，但此案近期又再度於網路討論區發酵。

「福灣巧克力」是台灣知名業者，也是「世界巧克力大賽」的常勝軍。今年10月所頒發的獎項中，即以「台灣一號屏東黑巧克力70%」成功拿下「亞洲最佳黑巧克力」的殊榮。

但性騷擾事件後，福灣已成為網友口中的「性騷擾巧克力」，並且發起抵制行動。

桂冠於12月4日推出的「巧克力湯圓」，標榜使用70%黑巧克力與法國柑橘醬為餡料，被網友質疑是與福灣巧克力聯名，也被發起抵制行動。桂冠在第一時間表示，巧克力湯圓是選用Malagos Agri-Ventures Corporation所供應的鑑賞級70%黑巧克力磚，原料是委託福灣進口，並非是聯名商品，但是仍然止不住網友怒火，揚言跟福灣合作就拒買。

桂冠昨日重新發表聲明，期盼與消費者站在同一線，即日起停止生產「桂冠巧克力湯圓」，上架的「桂冠巧克力湯圓」所得，全數捐做公益。