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結束3個月逃家 台北動物園食蟻獸尋回 找到時正在睡

記者林麗玉／台北報導
北市動物園前年從國外引進小食蟻獸「小紅」，今年已經3歲，體長約60至65公分，9月初牠帶著幼仔「紅豆」開溜，經過三個月逃家記，小紅終於在深坑被尋獲。(台北市立動物園提供)
北市動物園前年從國外引進小食蟻獸「小紅」，今年已經3歲，體長約60至65公分，9月初牠帶著幼仔「紅豆」開溜，經過三個月逃家記，小紅終於在深坑被尋獲。(台北市立動物園提供)

台北市立動物園一對食蟻獸母女，今年9月時，翻越設有電牧線的柵欄逃脫，當時僅尋回小食蟻獸「紅豆」，媽媽「小紅」下落不明，儘管動物園日前仍評估找到媽媽恐凶多吉少，不過今傳來好消息，動物園發言人曹先紹證實，動物園同仁在當地6日下午3點多，於距離動物園3-4公里遠的深坑林家草厝山頭附近，發現小紅正在睡眠休息，目前小紅已被送回動物園的檢疫舍中，健康狀況穩定。

曹先紹表示，由於先前小紅不見的消息，經媒體報導，有登山客今天於深坑山區發現疑似小紅出現，拍照通知動物園後，動物園同仁從動物園出發到登山客提供資訊的位置找，很幸運有找到，並經掃晶片後確認是小紅。

曹先紹說，因今天天氣較冷，小紅在睡眠的狀態下，被保育員抱出角落，並送回動物園，小紅被帶回時並無太多掙扎，目前已經入住檢疫舍中，回到動物園後進食狀況也算正常。

曹先紹表示，接下來小紅會先在檢疫舍進行健康檢查，預估需一個月時間，由於女兒紅豆已獨立生活，接下來媽媽小紅的健康狀況恢復之後，應該就會讓小紅與紅豆住在各自獨立的欄舍中。

食蟻獸小紅是在2018年8月7日時加入台北市立動物園，今年5月10日產下寶寶紅豆，今年9月1日早晨保育員巡邏時，發現欄舍內找不到母女蹤影，立刻調閱監視器，發現當天凌晨2點半左右，媽媽小紅帶著女兒紅豆翻越設有電牧線的柵欄逃脫。

儘管當時園方動用大批人員緊急上山下涵洞搜尋，但僅找到女兒紅豆，沒有小紅的蹤影。動物園同仁找回小紅，也讓園方鬆了一口氣，至於接下來的照顧，曹先紹說，會先幫小紅進行完整健康檢查，再來詳細規畫。

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