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台灣向日葵等4種子 將隨SpaceX天龍號首登太空

中央社 台北6日電
SpaceX「天龍號」貨運太空船近日將載著姬蝴蝶蘭、台灣藜、番椒、向日葵等4種來自台灣種子，首度登上太空。擷自國家太空中心(NSPO)臉書
SpaceX「天龍號」貨運太空船近日將載著姬蝴蝶蘭、台灣藜、番椒、向日葵等4種來自台灣種子，首度登上太空。擷自國家太空中心(NSPO)臉書

美國太空探索科技公司（SpaceX）「天龍號」貨運太空船即將上太空執行任務，將載著姬蝴蝶蘭、台灣藜、番椒、向日葵等4種來自台灣種子，首度登上太空。

國家太空中心（NSPO）5日晚間發文指出，台灣種子將首度上太空，最近有一班太空探索科技公司SpaceX公司的火箭要出發，為太空人補給物資，之中包含來自台灣的姬蝴蝶蘭、台灣藜、番椒、向日葵等四種植物種子也將搭順風車，成為台灣最先上太空的植物。

國家太空中心表示，火箭原訂台灣時間5日午夜出發，但因天候不佳延期，航班異動，期盼下次就能順利抵達國際太空站。

對為何會有這次難得機會，國家太空中心表示，主因是太空中心參與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的免費科學計畫「太空種子亞洲未來（Space Seeds for Asian Future, SSAF）」，參與成員可將總重不超過50公克的種子送至「太空旅行」。

國家太空中心說明，國際空間站（ISS）為多國建造，不同艙段分屬不同國家，此計畫的台灣種子，會送到隸屬日本的Kibo太空艙，以封裝狀態存放，預計2021年4月返回地球、送回台灣；屆時會實際栽種及研究，以探討微重力、高輻射的太空環境，對種子生長有何影響。

至於為何選擇這4種種子，國家太空中心先前曾說明，各國挑選上太空的種子大多有兩類，第1為特有種或具有特殊象徵，第2為作物；因此，台灣也每類各挑兩項，選擇姬蝴蝶蘭、台灣藜具代表性的原生植物，以及番椒、向日葵兩種作物。

國家太空中心說明，這次任務為「天龍號」貨運太空船升級後的首航，新版比舊版增加了20%容量、設計可往返ISS五次、自動與ISS對接，在站上停留兩倍時間；貨運太空船並未運送人員，僅運送物資給ISS太空人，貨物主要為日常用品與醫療實驗器材。

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