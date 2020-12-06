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在台港青舉辦「反送中」展覽 遭不明人士砸雞蛋

記者林汪靜／台北即時報導
「香港邊城青年」與台南市政府及民間等團體共同主辦的反送中抗爭展覽，6日早晨展覽門外遭不明人士丟雞蛋。（圖／取自香港邊城青年臉書）
「香港邊城青年」與台南市政府及民間等團體共同主辦的反送中抗爭展覽，6日早晨展覽門外遭不明人士丟雞蛋。（圖／取自香港邊城青年臉書）

在台港青團體「香港邊城青年」與台南市政府及民間等團體共同主辦的「穿石 Surmount：香港騷動年代—抗志展覽」台南場，6日早晨展覽門外遭不明人士丟雞蛋，目前已報警處理。香港邊城青年發言人Justine表示，現還未找到犯案者，但已在決定是否需要提告。

香港邊城青年6日下午發表聲明指出，香港邊城青年譴責此惡意破壞及恐嚇的行為，案件現已報警交由警方處理。

Justine表示，當天早晨，顧展人員到現場開展，就發現展覽門口已被人砸雞蛋，幸好當時沒有人受傷。Justine說，但這明顯是針對他們的展覽議題，也嚇到了他們的顧展人員，「縱使我們這次並不是遊行，也不是集會，是非常安靜的展覽，也被針對。」

Justine更表示，展覽有台南市政府、台南神學院、台灣人權促進會等多個官方、民間團體共同舉辦，現在還沒有找到作案者，但已經在溝通決定是否需要提告，後續還在處理當中。

據了解，「穿石 Surmount：香港騷動年代—抗志」展覽是香港「反送中」運動意象展，Justine介紹，該展覽展示香港反送中抗爭的藝術作品或象徵，是靜態型的藝術展覽，比如，雕像、影片、照片等，展覽在台北已展出3個禮拜，此次移師台南，之後還想巡迴全台灣。

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