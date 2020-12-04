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政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

台灣新聞組／台北5日電
陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)
陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)

打零工維生的陳姓男子與宮姓前妻離婚，為爭奪兩名幼女的親權，兩人上月底爆發嚴重口角，陳男涉拿球棒、菜刀殺害宮女後，將死者遺體裝在行李箱，不知情的兩名幼女伴母屍三天，陳男直到本月2日才用機車將宮女載往大坑山區棄屍，情節猶如台版陳同佳案。

媒體報導，陳男（35歲）原本在餐廳當大夜班洗碗工，後來失業，靠打零工為生，大他兩歲的前妻（37歲）是政治大學日文系畢業，擁國立大學學歷，2016年才辭掉工作在家帶小孩，但仍兼職從事專業日文翻譯，擁漂亮學歷還出版多本譯作，堪稱才女。

陳姓男子與宮姓前妻的臉書，滿滿都是與兩個女兒出遊的照片，陳男總是抱著女兒入鏡，十足好爸爸的形象。陳男昨天下午落網，上午時還若無其事貼出就讀小學女兒的積木創意作品照，其實當時前妻早已被他殺害還棄屍，本案承辦人員都私下說：「實在看不出來他竟會冷血殺妻還棄屍！」

本報系聯合報報導，警方前天尋獲宮女遺體並逮捕陳男，昨晚依殺人罪移送台中地檢署，檢方訊後以陳男涉犯重罪，且有逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准。

警方調查，陳男與宮女結婚近10年，育有8歲、5歲兩個女兒，兩人感情不睦常吵架，今年11月24日離婚，為爭奪女兒的親權，兩人上月29日晚在北屯區住處大吵，陳男持球棒重擊宮女後腦，再拿菜刀殺害宮女。

陳男殺害宮女後，宮女母親打了數十通電話找不到女兒，宮母直覺不對勁，11月30日凌晨向警方報失蹤協尋，警方調閱監視器畫面，查出宮女29日下午進屋後，就此人間蒸發。

警方前往北屯區陳男住處查訪，陳男謊稱前妻離家出走，不知去了那裡。偵查隊及鑑識小組成員前晚9點在大坑山區旁的草叢找到行李箱，裡面裝的是宮女冰冷屍體。

可怕的是，命案發生時，陳男兩個幼女在外婆家，當晚10點才返家，陳男殺妻後將遺體裝在行李箱內，直接擺放在家中，兩名幼女伴母屍三天，對母親已死毫不知情，陳男還騙女兒說「媽媽離家出走」；陳男被捕後，兩名幼女由外婆照顧。

陳姓男子涉殺害前妻後，將遺體裝在行李箱，載往大坑山區草叢棄屍。圖為同款行李箱。(...
陳姓男子涉殺害前妻後，將遺體裝在行李箱，載往大坑山區草叢棄屍。圖為同款行李箱。(圖：警方提供)
陳姓男子（中）日前因小孩監護權與前妻發生爭吵，氣憤下持刀殺害前妻，以行李箱裝屍後...
陳姓男子（中）日前因小孩監護權與前妻發生爭吵，氣憤下持刀殺害前妻，以行李箱裝屍後，以機車載運丟棄山區。（中央社）

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