網路流傳國父年輕照 台灣查核中心:與孫中山無關

網路流傳3張男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經事實查核中心查證，其中2張照片是中國工程院院士王德民，另一張為日本演員三船敏郎。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

網路流傳3張濃眉大眼男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經台灣事實查核中心查證，照片分別為2人，其中2張照是中國 工程院院士王德民，另一張為日本 演員三船敏郎，都跟孫中山無關。

資料來源：TFC 台灣事實查核中心 臉書

網路上流傳貼文並附上3張照片指稱是「帥哥 國父年輕時的照片」，事實查核中心將網傳照片以圖反搜，並搭配關鍵字搜尋，發現其中2張照的主人翁是中國石油 專家王德民，一張是他在1955年就讀北京石油學院（現中國石油大學）的註冊入學照片，中國媒體「人民網」、「新華網」在2013年都曾報導過，目前該張照片陳列於中國石油大學校史陳列館；另一張則是電視節目刊出的王德民高中時期照片。

另一位主人翁則是日本已逝世演員三船敏郎，經由日本事實查核推廣協會（FactCheck Initiative Japan ，簡稱FIJ）協助，以圖反搜後，查找到有2個電影網站cinecollage、Movie Mania都有相似輪廓的照片。電影網站內容皆指稱此照片是日本已逝演員三船敏郎年輕時的照片。

查核中心進一步查找到，由香港大學中文系教授陳煒舜撰寫的書籍「被誤認的老照片」（頁230-231），指出此張照片為電影「羅生門」男主角三船敏郎年輕時的照片。這張照片曾多次被誤植為汪精衛、蔣孝勇等人。由於網傳照片較為粗糙，香港影評人蒲鋒認為或許在不斷翻攝的過程中遺失原始照片的細節。

這則誤傳消息也讓網友幽默留言：「可以看一下自己手上的百元鈔嗎？」