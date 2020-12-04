我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠單日確診破萬

擴大圍堵中國 龐培歐：對統戰部等官員實施簽證制裁

網路流傳國父年輕照 台灣查核中心:與孫中山無關

中央社台北4日電
網路流傳3張男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經事實查核中心查證，其中2張照片是中國工程院院士王德民，另一張為日本演員三船敏郎。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）
網路流傳3張男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經事實查核中心查證，其中2張照片是中國工程院院士王德民，另一張為日本演員三船敏郎。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

網路流傳3張濃眉大眼男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經台灣事實查核中心查證，照片分別為2人，其中2張照是中國工程院院士王德民，另一張為日本演員三船敏郎，都跟孫中山無關。

資料來源：TFC 台灣事實查核中心 臉書

網路上流傳貼文並附上3張照片指稱是「帥哥 國父年輕時的照片」，事實查核中心將網傳照片以圖反搜，並搭配關鍵字搜尋，發現其中2張照的主人翁是中國石油專家王德民，一張是他在1955年就讀北京石油學院（現中國石油大學）的註冊入學照片，中國媒體「人民網」、「新華網」在2013年都曾報導過，目前該張照片陳列於中國石油大學校史陳列館；另一張則是電視節目刊出的王德民高中時期照片。

另一位主人翁則是日本已逝世演員三船敏郎，經由日本事實查核推廣協會（FactCheck Initiative Japan ，簡稱FIJ）協助，以圖反搜後，查找到有2個電影網站cinecollage、Movie Mania都有相似輪廓的照片。電影網站內容皆指稱此照片是日本已逝演員三船敏郎年輕時的照片。

查核中心進一步查找到，由香港大學中文系教授陳煒舜撰寫的書籍「被誤認的老照片」（頁230-231），指出此張照片為電影「羅生門」男主角三船敏郎年輕時的照片。這張照片曾多次被誤植為汪精衛、蔣孝勇等人。由於網傳照片較為粗糙，香港影評人蒲鋒認為或許在不斷翻攝的過程中遺失原始照片的細節。

這則誤傳消息也讓網友幽默留言：「可以看一下自己手上的百元鈔嗎？」

中國 石油 日本

上一則

經濟學人：疫情重創全球經濟 但台灣重返過往榮光

延伸閱讀

拚減碳 日15年後禁燃油新車

拚減碳 日15年後禁燃油新車

拚了！華納兄弟明年電影 戲院、串流同步上映

拚了！華納兄弟明年電影 戲院、串流同步上映
國父孫中山先生145歲冥誕紀念日 檀香山僑界獻花憑弔

國父孫中山先生145歲冥誕紀念日 檀香山僑界獻花憑弔
紀念孫中山 台灣也可統一中國

紀念孫中山 台灣也可統一中國

熱門新聞

入境檢附核酸證明三種可能。資料來源／指揮中心，製表／陳婕翎

自美日英澳返台 可能流程及成本一次看

2020-11-29 02:30
高醫天使守護室內有嬰兒床、搖籃、布偶，牆面有繽紛彩繪，氣氛溫馨。（記者王慧瑛／攝影）

奇蹟！臨終前媽媽抱抱 命危男嬰死裡逃生

2020-11-29 02:18
作家劉墉在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤。(中新社)】

名牌球鞋沒止滑 作家劉墉自爆「差一點死掉」

2020-12-02 22:48
台灣秋冬防疫專案12月1日啟動。（中央社）

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

2020-12-01 00:29
台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。（圖：台中市議員林祈烽提供）

台出現「體育老師」教室露鳥？照片中有學生趴著睡覺

2020-11-24 02:12
民進黨前主席施明德怒批「促轉會」心中無正義，只懂得政治正確，為掌權集團服務。斑斑可考。本報資料照片

施明德斥促轉會：為掌權集團服務 有什麼正義？

2020-11-29 20:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫
好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命

好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命
「認罪就放妳回中國」 傳美與孟晚舟談條件

「認罪就放妳回中國」 傳美與孟晚舟談條件

「婉君表妹」謝玲玲染新冠 遭爆「病情急轉嚴重」

「婉君表妹」謝玲玲染新冠 遭爆「病情急轉嚴重」
拜登：我上任後 會要求美國人戴100天口罩 已請佛奇留任

拜登：我上任後 會要求美國人戴100天口罩 已請佛奇留任