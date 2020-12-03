包道格：美台未來4年不會「冷卻」

AIT前處長包道格。聯合報系資料照

前AIT處長、卡內基國際和平基金會副總裁包道格預期，美台關係在美總統當選人拜登 就任後的未來四年內並不會「冷卻」，但台灣 問題也不會是拜登政府的政策中心，而是會被放在美中利益這一更廣闊的背景上來處理。

大陸環球時報昨刊登對包道格專訪，針對美大選結果對美中關係和兩岸關係的影響，他表示，如果仔細看拜登曾經的表態，拜登就任後的施政優先事項會是抗疫、恢復經濟、處理種族問題和應對氣候變化。

包道格指出，在抗疫和應對氣候變化上，美中有很大合作空間，沒有理由發生衝突。他給北京的建議是，可利用這段時間認真考慮該如何接觸拜登新政府，比如在那些希望和美國談判的領域提出建議，或採取一些措施來緩解兩國緊張局勢。

台灣問題 不會是政策中心

至於拜登政府在台灣問題上會採取什麽政策，包道格說，他並不認為美台關係會在未來四年「冷卻」。美國會有很多兩黨支持的涉台法案，拜登不得不謹慎地遵循這些法案。但他也認為，拜登政府不會把台灣問題置於其政策中心，台灣不是拜登競選時的主要話題，在各種民調中，台灣的優先性都非常靠後。台灣會被拜登政府小心地處理甚至「歡迎」，但會被放在美中利益這一更廣闊的背景上來處理。

美國務卿龐培歐 是否可能訪台？包道格說，是有這方面傳言，但在觀察龐培歐近期行為後，他認為龐培歐不會真的這麽做。他說，川普和龐培歐在台灣問題上非常小心，試圖突破一點界線，但又不真正越過任何紅線。