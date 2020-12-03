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金融時報：台灣政府向美國發動魅力攻勢 爭取拜登支持

編譯任中原／綜合外電
金融時報報導，台灣政府將啟動一輪爭取拜登政府支持的行動，圖為中華民國總統蔡英文。(美聯社)
金融時報報導，台灣政府將啟動一輪爭取拜登政府支持的行動，圖為中華民國總統蔡英文。(美聯社)

倫敦金融時報報導，台灣政府將啟動一輪爭取拜登政府支持的行動，以確保美國40多年來對台灣最有力的支持，包括呼籲美國繼續與台灣聯手，一起將供應鏈撤離中國，並繼續對中國造成的區域性安全威脅予以反制。

值此拜登團隊準備重新評估美中關係之際，台灣此舉的目的是爭取美國民眾對台灣的支持。

報導指出，依據台灣內部及國際性的民調顯示，台灣偏向川普能夠連任，是亞洲唯一抱持此種立場者。台灣政府擔心美國之前對台灣的有力支持可能生變。

金融時報認為，台灣會有此種擔憂的原因相當清楚。在美國前總統歐巴馬主政期間，曾力圖避免台灣因素介入美中關係，包括對台軍售經常被延後，且美、台之間鮮有官員互訪，而拜登政府重要的外交政策成員及國安團隊多為歐巴馬任內的重要幹部。

拜登政府內定的國務卿布林肯曾擔任歐巴馬政府的副國安副顧問，他在今年7月接受彭博資訊訪問時，曾形容當時美中處理台灣問題是「一段成功的故事」。布林肯這番說法，令台灣政府擔心拜登政府將為了與北京的關係，再度把台灣放在次要的地位。

台灣決策官員強調，美國無論是共和黨或民主黨，以及美國社會大眾，對中國的態度都已轉壞，這使美國新政府不太可能重新採取與中國交往的戰略。

拜登內定的官員雖也跟川普政府一樣，稱中國為戰略性的競爭者，但他們也表示有必要在某些方面與中國合作，以免使雙方的對抗演變到失控的程度。

金融時報指出，台北方面則擔心北京將利用這種情勢，要求美國降低對台灣的支持。

美國喬治華盛頓大學國際關係教授蘇特表示，拜登很難緩和美─中關係，但這並不意味拜登政府可能進一步加強美國與台灣的關係。他針對美中關係表示，「你不想要攪亂，或是亂上加亂」，並指出拜登政府可能將對台政策滑回到歐巴馬時期的「主流」方式。

台灣政府為避免這種情況發生，儘可能使這項議題公眾化，包括遊說美國議員在對拜登提名的新任官員進行聽證時，要求這些官員確認將繼續與台灣之間的合作流程，包括針對重建供應鏈為核心的經濟對話，美中協力對第三國提供基礎建設融資以反制中國的「一帶一路」計畫，以及快速審查及批准美國對台軍售案。

台灣 美國 拜登

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