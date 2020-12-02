我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

分析：3個關鍵 讓英國超前美國 施打新冠疫苗

名牌球鞋沒止滑 作家劉墉自爆「差一點死掉」

台灣新聞組 / 綜合報導
作家劉墉在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤。(中新社)】
作家劉墉在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤。(中新社)】

現年71歲的作家與畫家劉墉，在臉書自爆自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤，後來「大難不死」，後向該球鞋公司反映，雙方往來十餘次且溝通過數千字，對方只願意賠償卻不願承認設計有問題，讓他相當不以為然，奉勸曾有過相同經驗的人遇事一定要向運動用品公司反映並索賠。

劉墉於11月30日下午在臉書PO文，表示自己「在台北差一點死掉」，理由是因他穿了一雙沒止滑功能的新球鞋，只要走在稍微潮濕的路面就會像是在溜冰一樣，讓他在過馬路時差點摔倒而險些出車禍

事後他向該知名運動用品公司反映的過程更讓他氣結，在雙方往來信件共十餘次寫了數千字文，劉墉並拍照分析設計及材質有問題，結果對方除了承諾全額退款外，始終不承認錯誤，甚至說他們公司「使用同類模具製造鞋底的鞋子超過幾百萬雙，目前沒有收到類似的投訴。」

劉墉為此上網蒐尋是否有人與他一樣，因為穿了沒止滑的鞋子險些發生意外，發現兩岸都有消費者有類似的經驗。他猜想，「會不會已經有人因此傷筋斷骨，只是沒有投訴，更糟糕的是，如果像我那天在街上摔倒，被疾駛而過的車子撞死，誰能知道是因為鞋底打滑造成的？會不會已經有人不幸遇害？」

劉墉表示，從那天驚險的經驗後，便從此不穿這雙鞋，並且將它當作「大難不死的紀念」。他強調，將這件親身經驗文PO出來，不是為了要修理廠商，而是呼籲大家注意，千萬別以為穿的是名牌運動鞋就沒問題，尤其在第一次穿的時候更要特別留意，一旦發現產品缺陷，務必向製造廠商反應，用市場的力量敦促他們改善缺失。若是真的受傷，更應該向店家索賠，讓這些製造劣質商品的人付出代價。

劉墉此文一出，兒子劉軒也在臉書轉貼聲援，希望在最近北台灣濕濕冷冷的日子，即便穿著球鞋，在街上行走也要特別小心。也釣出不少有相同經驗的網友留言：「我31歲也是穿球鞋滑倒，尾椎骨骨裂，那雙球鞋還是名牌鞋」、「也曾經穿一雙新球鞋出國玩，下樓梯時竟然滑倒，害我屁股瘀青一個月才好。」

針對球鞋的防滑係數，有專業網友也對此發文，表示「濕止滑有係數，只是係數的高低依開發時設定，真的要穿怕滑，只能鞋底貼防滑」，認為應常更換球鞋，以免鞋底被磨平還在走，增加摔倒的風險。也有網友提供建議，認為買球鞋最好是挑「橡膠底面」，儘量不要買「發泡材質」，這樣才能避免滑冰的可能。

臉書 台灣 車禍

上一則

持陰性證明入境台灣 5人仍確診 沈富雄：為何不普篩？

延伸閱讀

同屋同學

同屋同學
因為疫情「黑五」不出門 實體店銷售雪上加霜

因為疫情「黑五」不出門 實體店銷售雪上加霜
全球經濟復甦中 洛杉磯港貨運量大增

全球經濟復甦中 洛杉磯港貨運量大增
海關截獲市值430萬山寨鞋

海關截獲市值430萬山寨鞋

熱門新聞

台駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台駐美代表處再9人確診 蕭美琴隔離中

2020-11-26 02:31
入境檢附核酸證明三種可能。資料來源／指揮中心，製表／陳婕翎

自美日英澳返台 可能流程及成本一次看

2020-11-29 02:30
遼闊的視野是晶華酒店總統套房魅力所在。記者陳宛茜／攝影

麥可傑克森交給晶華酒店的任務 「打開台北」周末揭密

2020-11-26 16:05
高醫天使守護室內有嬰兒床、搖籃、布偶，牆面有繽紛彩繪，氣氛溫馨。（記者王慧瑛／攝影）

奇蹟！臨終前媽媽抱抱 命危男嬰死裡逃生

2020-11-29 02:18
台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

2020-11-25 02:23
台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。（圖：台中市議員林祈烽提供）

台出現「體育老師」教室露鳥？照片中有學生趴著睡覺

2020-11-24 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
早就傳播？美民眾去年12月或已感染新冠病毒

早就傳播？美民眾去年12月或已感染新冠病毒
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點