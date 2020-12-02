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臉書挺黃之鋒 蘇揆:台灣人將跟爭取自由的人站在一起

記者賴于榛／台北報導
蘇貞昌臉書挺黃之鋒等人。圖／擷取自蘇貞昌臉書
蘇貞昌臉書挺黃之鋒等人。圖／擷取自蘇貞昌臉書

前「香港眾志」成員黃之鋒、周庭和林朗彥3人昨遭香港法院判處監禁數月不等，引發國際關注。行政院長蘇貞昌昨晚也在臉書表示，鐵牢關不住自由之火，在追求正義與公理的路上，台灣人民會繼續跟所有爭取自由的年輕人站在一起。

黃之鋒、周庭與林朗彥三人因涉嫌在2019年6月21日包圍香港警察總部案，香港西九龍裁判法院昨下午宣判，黃之鋒判刑13.5個月，周庭判刑10個月，林朗彥判刑7個月。

蘇貞昌昨天晚間也在臉書伸援指出，台灣曾有一代代的年輕人，不懼警棍毆打、黑獄監禁，即使滿懷恐懼，他們毫不畏縮、堅定向前，並且前仆後繼，而正因為被時代召喚的勇者堆砌一道民主防波堤，台灣的自由民主才能奠基。歷史一定會記得，正是這些年輕人，化身為台灣進步的原動力。

蘇貞昌表示，他曾在戒嚴鐵幕籠罩時，受託成為辯護人，他在軍事法庭上說，「他們沒有叛亂、你們不能亂判，否則人民將用選票另作審判」。

時至今日，蘇貞昌指出，他要向所有香港人說，在追求正義與公理的路上，台灣不會讓香港孤單，台灣人民會繼續跟所有爭取自由的年輕人站在一起。

蘇貞昌臉書全文：

鐵牢關不住自由之火 良知終將迎來天光

台灣曾有一代代的年輕人，不懼警棍毆打、黑獄監禁，即使滿懷恐懼，他們毫不畏縮、堅定向前，並且前仆後繼。

正因為被時代召喚的勇者堆砌一道民主防波堤，台灣的自由民主才能奠基。歷史一定會記得，正是這些年輕人，化身為台灣進步的原動力。

我曾在戒嚴鐵幕籠罩時，受託成為辯護人。在軍事法庭上，我說：「他們沒有叛亂、你們不能亂判，否則人民將用選票另作審判」。

香港當局今日將周庭、黃之鋒、林朗彥三位年輕倡議者判罪入獄，我要向所有香港人說，在追求正義與公理的路上，台灣不會讓香港孤單，台灣人民會繼續跟所有爭取自由的年輕人站在一起。

台灣 香港 黃之鋒

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