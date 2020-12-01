台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

台灣秋冬防疫專案12月1日啟動。（中央社）

因應全球疫情 升溫，台灣 中央流行疫情指揮中心公布秋冬防疫 專案3大方向，要求自12月1日起，民眾進出8大類場所須強制戴口罩、加強醫療院所通報採檢，入境及轉機者登機前須附核酸檢驗報告。

12月起秋冬入境新規定為何？

12月起在台灣任何機場入境或轉機的旅客，不分國籍、來台目的，登機前須提供登機前3個工作日以內的新冠肺炎核酸檢驗（PCR）報告。

檢驗結果為陽性，就不能回台了嗎？

應遵守當地防疫規定治療或隔離。若因應疾病變化必須回國，須按照「海外國人確認COVID-19之返國就醫專案申請作業原則」專案申請，以包機或醫療專機返台。

沒有檢驗報告，怎麼辦？

旅客應事前徵得航空公司同意及安排機上指定座位，入境時須自費採檢且不得申請防疫補償，並依「傳染病防治法」罰1萬至15萬元台幣。若為下述4類緊急或意外狀況並簽切結者，不會受罰：

1. 緊急狀況如二親等以內奔喪或探視重病親屬、專案緊急就醫等，須附死亡證明書、病危通知書、診斷證明書等文件。

2. 來自無法自費篩檢國家：吐瓦魯國、紐埃、斐濟、東加、貝里斯、聖露西亞（截至11月27日）。

3. 部會專案經指揮中心同意，如必要且短期公務商務行程，並於境外採取適當防疫措施，須檢附佐證文件。

4. 其他經指揮中心公布的對象。

旅客若無法提供登機前3個工作日以內的武漢肺炎核酸檢驗報告，須依流程入境台灣。（圖取自疾管署網頁www.cdc.gov.tw）

檢驗報告要有哪些內容？

由啟程地合格設立的醫療院所開立即可，應為英文、中文或中英對照版本，正本、影本或電子報告書均可，但至少要有以下7個項目：

1.登機者護照姓名

2.出生年月日或護照號碼

3.採檢日

4.報告日

5.疾病名稱

6.檢驗方法

7.判讀結果

檢驗報告造假、不實，是否會面臨處罰？

將依「傳染病防治法」罰1萬至15萬元台幣，也可能追究偽造文書印文罪刑責。民眾若發現有人刻意造假，可向指揮中心檢舉。