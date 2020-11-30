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台灣人在挪威「居留證列中國籍」將上訴歐洲人權法院

中央社／柏林30日專電
一群在挪威的台灣人不滿居留證國籍被改成中國，募資控告挪威政府，日前遭當地最高法院駁回。（圖取自My Name My Right YouTube頻道網頁youtube.com）
一群在挪威的台灣人不滿居留證國籍被改成中國，募資控告挪威政府，日前遭當地最高法院駁回。（圖取自My Name My Right YouTube頻道網頁youtube.com）

一群在挪威的台灣人不滿居留證國籍被改成中國，募資控告挪威政府，日前遭當地最高法院駁回。發起人表示，近期將向歐洲人權法院提出上訴。

「在挪台灣人國籍正名運動」發起人Joseph表示，挪威最高法院沒有進行實體審查，也沒解釋原因，9日直接以程序為由駁回上訴，讓他很失望。

自從諾貝爾和平獎2010年頒給中國異議人士劉曉波以來，挪威政府就擔心再次得罪中國，在挪威讀書和工作的台灣人所持居留證上的國籍被改成中國，向挪威政府反應和提出訴願也沒有下文。

2018年下半年，10位台灣留學生在台灣發起群眾募資，獲民眾熱烈迴響，募得台幣300多萬元，聘請律師直接向奧斯陸地方法院提告，隨後一路上訴到高等法院和最高法院，不過三級法院都沒開庭就直接駁回上訴。

挪威是歐洲人權公約的締約國，當國內救濟途徑用盡後，當事人可向位於法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲人權法院提出上訴，主張公約規定的權利。

Joseph表示，募款目前結餘還有新台幣100多萬元和3萬多美元，足夠聘請律師上訴到歐洲人權法院，他打算找英國、法國等對亞洲比較了解的律師協助，預計在明年上半年提出上訴。

他強調，挪威「一中政策」認定的中國是中華人民共和國，但台灣公民不曾持有中國的身分文件，因此國籍被註記成中國既不符合身分認同也不符合事實，侵害身分的認同權，違反歐洲人權公約第8條有關隱私權的規定。

在挪台灣人要求正名的訴求受到挪威媒體的關注，當地發行量最大的「晚郵報」（Aftenposten）從一開始就追蹤報導，日前還為此訪問了台灣外交部長吳釗燮。

Joseph表示，此案受到挪威輿論高度關注，對提高台灣在挪威的能見度幫助很大，提告主要目的是讓挪威及歐洲社會意識到台灣的國際處境和威權對民主的威脅，輸贏倒是其次。

台灣 中國 諾貝爾

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