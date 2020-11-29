疫情下暢銷書 瘋看理財書 也愛喝「心靈毒雞湯」

台灣博客來公布年度閱讀暢銷榜。圖／博客來提供

疫情 下的世界，讀者讀什麼樣的書？台灣誠品書店 、博客來與 Readmoo讀墨電子書，三間分別代表實體、網路與電子書的書店，日前紛紛公布今年暢銷書榜。觀察三大書店的榜單，發現理財書強勢崛起，打敗多年來理財與文學勢均力敵的局面；要民眾「別跟著世界走」的「心靈毒雞湯」勵志書也大紅。顯見面對大環境的變動，民眾一方面瘋理財解決經濟困境，一方面尋求安定內心的力量。

「原子習慣」一書同時拿下和博客來與讀墨電子書的暢銷書冠軍。博客來指出，對應今年動盪的局勢，所有人生活型態都在改變，這是一本教讀者透過微小習慣逐步改變、壯大自己的實作指南，讓人學習如何面對不斷改變的全新時代。

強調正能量的「心靈雞湯」勵志書曾紅極一時，但對新世代來說，透過吐槽、嘲諷等「負能量」激勵讀者的「心靈毒雞湯」更具吸引力。今年最紅的「心靈毒雞湯」當屬中國作家萬特特等寫的「這世界很煩，但你要很可愛」，一舉拿下誠品暢銷書冠軍、博客來亞軍。博客來表示，比起溫柔療傷，本書更強調「活出個性」，吸引超過九成女性讀者的青睞。

誠品十大暢銷書榜中，不朽的「所有溫柔都是你的隱喻」、老楊的貓頭鷹的「每天演好一個情緒穩定的大人」、張西的「我還是會繼續釀梅子酒」，都是溫柔療傷、引領讀者安定內心的書籍。誠品認為，疫情壟罩的這一年，安定內心「別跟著世界走」成為大家追求的目標。而這些「定靜安慮得」作品的讀者多是25至35歲的年輕世代，除了切中人心，社群操作與粉絲經營也為作品的人氣加分。

房市飆升、股市詭譎，懂得自我投資的知名YouTuber柴鼠兄弟「跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機」拿下誠品書店暢銷榜第二名與博客來第八名。誠品指出，作者把複雜難懂的理財知識化繁為簡，深受投資新手喜愛。

博客來指出，博客來十大暢銷書中，投資理財共三本進榜，是今年不可忽視的閱讀轉變；顯示疫情讓全球經濟活動停滯，各世代的讀者開始學習理財。讀墨表示，商業理財是2020年最暢銷的類型，成了協助讀者面對疫情波動市場的重要工具。多年來商業理財、文學小說 兩大類型勢均力敵，今年商業理財類強勢打敗文學小說，占比來到三成一，領先文學小說的二成五。

疫情造成國境封鎖、民眾困居家中，出版界原本預期讀者會因此靜下心閱讀長篇小說。沒想到，疫情下的書市文學依然低迷，博客來、誠品書店的十大暢銷書榜中，長篇小說僅龍應台的「大武山下」、東野圭吾的「祈念之樹」上榜。 但華文作家創作能量豐沛，誠品十大暢銷書榜中，除了東野圭吾，其餘皆為華文作家。

台北市出版商業公會理事長、時報出版社董事長趙政岷指出，疫情導致世界翻轉，讀者無法靜下心深度閱讀，讓文學持續低迷、長篇小說更難翻身。他認為，這一年的暢銷書明顯議題導向，吸引讀者要看書名是否能「打動讀者的情緒」。

他舉例，從去年開始，「你的善良必須有點鋒芒」、「99%的人輸在不會表達」、「這世界很煩，但你要很可愛」這類以書名「打動讀者的情緒」的勵志書大賣，每本都有破十萬本的銷量。值得注意的是，這類擁有吸睛書名的著作多半來自中國，卻能吸引台灣年輕讀者。

引進「99%的人輸在不會表達」的大是文化總編輯吳依瑋表示，這類勵志書籍「書名很重要」，書名是暢銷與否的關鍵。她以「這世界很煩，但你要很可愛」為例，認為該書吸引一批高中以上的年輕讀者，而許多讀者是與此書合影後打卡上傳臉書、IG，顯示書名的迷人力量。