赴台「陰性證明」如造假 最多要罰這麼多錢

台秋冬防疫專案實施重點。製表／楊雅棠

台灣 出現持有陰性證明入境的印尼 移工變成確診者，且類似個案層出不窮，外界質疑，相關證明可能造假，對此，台疫情指揮中心表示，確實有此可能，且很難避免，12月1日起入境台灣均須攜帶三日內核酸檢驗陰性報告，歡迎民眾檢舉，如調查證明造假，將依傳染病防治法開罰新台幣1萬元至15萬元。(約350美元至5260美元)

路透報導，印尼29日通報新增6267例新冠肺炎確診，再度創下單日新高，也是印尼一周內第三次單日確診創新高。目前印尼累計確診超過53萬例。

此外，印尼29日新增169例新冠肺炎死亡病例，累計病故數超過1萬6800例。印尼的確診和病故人數目前都居東南亞國家之冠。

指揮中心發言人莊人祥表示，在印尼驗出陰性，可能是檢驗時還是潛伏期，因此驗不出來；二是已發病一段時間，呈現陰陰陽陽，因此，當地檢驗不出，反在台灣被驗出來，因此很難說當地檢驗有問題。

莊人祥指出，最近確診的印尼移工均持有陰性證明，這屬於志願性質，並未強迫，且陰性證明文件種類眾多，有人提供病毒核酸檢測 報告，有人則是血清抗體報告、抗原快篩報告，從明天起，統一為核酸檢驗陰性證明。

以前天新增七例境外移入的移工個案為例，就有三種不同的報告，五例為血清抗體報告，一例是抗原快篩報告，一例為核酸檢測報告，莊人祥說，「除了檢驗（品質）到底好不好之外，也要知道他們提供的到底是什麼樣檢驗。」

12月1日起，所有入境台灣的旅客都需提供核酸檢驗陰性證明，應可減少印尼移工檢附陰性證明卻又確診的比率。但莊人祥坦承，很難避免陰性報告造假，只能待新制上路後，從檢附證明中找出可能造假的案例，歸納分析後，才有辦法辨識，但難度相當高。

例如，前天七例新增病例中，四位屬於同一個訓練所，有三個為同一個寢室，可能感染的場所太多了，就很難區分在哪個地方感染。

指揮官陳時中表示，部分國家陰性報告品質參差不齊，甚至造假，確實讓人困擾。