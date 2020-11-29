想當「網黃」賺錢？資深脫星阿空這麼建議

資深網黃阿空。圖／阿空臉書

網美不稀奇，近年「網黃」正夯，資深網黃阿空表示，目前從事這類性產業的人數比許多人想像中還多，保守估計台灣 至少一兩千人，有人選擇蒙面、有的大方露臉，共同之處就是三點皆露，真槍實彈做愛。之所以吸引眾多年輕人前仆後繼當網黃，主因是投資 報酬率驚人，圈內幾位天王級網黃每月收入數十萬(新台幣，下同)之多，當然也有網黃乏人問津，月收入僅幾千元。

許多人以為網黃只會賣肉，沒有大腦，其實阿空從小就是資優生，畢業於台灣清華大學資訊系、交大音樂所的高材生，他笑說，自己早在十幾年就在無名小站當脫星，沒想到，近兩年來，網黃愈來愈多，吸引不少男大生投入其中，甚至連博士生也固定拍片，尋求會員支持，算是另類的斜槓青年。

對於想當網黃的後輩，目前在法務事務所上班的阿空說，「脫星只是他的興趣，這產業不穩定，隨時要檢視自己是否要轉型或是轉業。」年輕人應該多想想十年後自己還能做些什麼，即使當脫星，也應該投資自己，擁有第二專長，找一分正職工作，把這當成兼差、打工。

至於網黃該如何保護自己？阿空說，年輕一代的男同志都是被衛教單張給嚇大了，對於官方及公衛界的宣導，幾乎已經麻痺，所幸PrEP（愛滋病毒暴露前預防性投藥）問世後，拉近彼此的距離，逐漸有了對話，這是好現象，愈來愈多年輕人知道透過PrEP來保護自己，大部分網黃因工作所需，必須每天服用PrEP藥物。

阿空指出，不少網黃在影片一開始打出字幕，強調自己持續使用PrEP藥物，因此，在片中無套性愛，但幾乎無人提及不用保險 套恐增加其他性病感染，這確實有必要加強宣導。