台13印尼移工確診 疑群聚感染 本土疫情威脅升

台灣中央流行疫情指揮中心昨公布新增14例境外移入新冠肺炎確定病例，其中13例自印尼入境，圖為移工在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明資料。記者鄭超文／攝影

台灣流行疫情 指揮中心指出，27日新增14名境外移入新冠肺炎案例，為七個月以來單日新高，累積確診640例，11月確診已84例。昨天新增14例，其中12例與案607搭同班機自印尼 來台，疑似群聚感染，感染源待確認；專家認為，全球疫情升溫加上流感 季，疫情對台本土威脅愈來愈大。

印尼移工確診人數不斷增加，台在11月20日起已要求所有印尼移工入境需強制集中檢疫。指揮中心晚間也宣布，即日起新增暫緩兩家印尼仲介公司仲介移工來台，截至目前，已有六家仲介公司移工暫緩入境。指揮中心醫療應變副組長羅一鈞表示，未來若印尼移工確診人數持續增加，不排除再採緊縮政策。

羅一鈞表示，印尼移工皆在檢疫期滿採檢確診陽性，其中12人入境至今皆無症狀；雖與案607搭同班機返台，但13人在機上座位分散，出境前於印尼訓練所的關聯性也有限，感染源仍待查。

印尼目前單日確診數破5000，確診陽性率約14%，羅一鈞表示，初步認為患者於飛機上或印尼感染機率大，仍疑似為群聚感染，但需完成基因序列檢驗才能確定，報告約一周後出爐。

羅一鈞表示，與13名移工同班機的旅客，返台後都已檢疫期滿，而機組員都有適當防護裝備且迄今無疑似症狀，無須匡列接觸者。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，境外移入案例增加，對本土勢必會造成威脅；前疾管局長蘇益仁也說，12月到2月是流感高峰期，過去已提出多次警告，目前邊境措施無法有效區別流感和新冠肺炎患者，國外疫情嚴峻，台灣必須提高警覺。