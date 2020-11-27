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台外交人員頻傳確診 吳釗燮深夜發長信表達慰問及打氣

記者徐偉真╱台北報導
台外交部長吳釗燮。記者徐偉真/攝影
台外交部長吳釗燮。記者徐偉真/攝影

多個台灣駐外館處有外交人員確診新冠肺炎，台外交部長吳釗燮27日深夜在外交部臉書貼了一封長信給外交人員，吳釗燮表示，得知外交人員確診或必須隔離的消息，他做為部長，心情比大家更沉重，在防疫上外交部本部是外館人員的後盾，他希望海內外國人這段時間能多體諒，也可以不吝幫各地的外館人員打氣。

目前有外交人員確診的外館有美國、法國、波蘭、比利時、匈牙利、瑞士、希臘、土耳其、宏都拉斯、瓜地馬拉和俄羅斯。

以下是吳釗燮臉書貼文全文：

各位駐外同仁、各位國人：

大家好，我是吳釗燮。

如果大家注意外交部這幾天的動態，應該已經看到陸續有駐外館處人員確診肺炎的遺憾消息。前一陣子，幾個歐洲館處已陸續有職員不幸染疫；就在昨天，我們在美國和中美洲的外館也傳回有多位同仁確診的消息，許多人也因為與確診者有接觸史，而必須進行居家隔離，其中也包括駐美的蕭美琴大使。

得知同仁們確診或必須進行隔離的消息，我作為部長，心情只會比大家更沉重。我除了要提醒在外打拼的同仁務必提高警覺、遵守當地國的防疫措施外，也要求各個館處依當地情況適時採取出入管制、人員分流、遠距辦公等措施。雖然相對於半年之前，在全球各地要取得口罩已經相對容易，我們仍然會根據台灣國內實施的口罩實名制，持續寄送口罩給外館的同仁與眷屬，也要提醒同仁時時戴口罩、勤洗手。在防疫上，外交部本部將作為外館同仁們的後盾。

台灣的外交處境相當特殊，我們第一線在外奔走的外交人員，原本就承受比其他國家人員更大的壓力，在不利的國際環境中為國家爭取最大利益。然而，業務很重要，同仁跟家屬的健康平安，更是我的關心。

我也想利用這個機會向海內外的國人說明，不論是因為我們外館有同仁確診而進行業務調度、或者因為配合當地國防疫措施而實施分流上班、甚或被迫要關閉領務大廳改為預約服務，駐外館處在處理領務、簽證及文件認證等手續的時間，難免比非疫情時期更長，等待的時間更久。對於無法提供如平時一樣便利、快速的服務，我在這邊向旅外國人說聲抱歉，但也要請大家多多體諒，外館同仁已經是在相對困難且有限制的環境下處理各位的案件。即便如此，我相信駐外同仁仍會秉持專業的服務精神，盡力為各位提供協助，只要各位多一點點耐心與支持。若有機會，也希望大家不吝幫我們各地的大使館、領事館、代表處、辦事處同仁打打氣，相信他們會感受到各位的溫暖。

在這封訊息的最後，我要再一次請各位駐外館處的同仁與眷屬，保重身體，平安健康。

2020.11.27

JW

防疫 台灣 美國

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