國民黨立委丟豬內臟 養豬協會：污辱養豬從業人員

行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院施政報告，國民黨團仍祭出杯葛手段阻擋，朝野立委爆發推擠，國民黨立委朝台上丟豬皮與內臟。中央社

國民黨 團今天在立法院丟擲豬皮與內臟引發外界議論，中華民國養豬協會提出3點聲明，同時批評政治人物丟擲豬內臟杯葛議事，是對養豬產業從業人員最大的侮辱。

行政院長蘇貞昌今天第13度赴立法院施政報告，國民黨團祭出杯葛手段，丟擲豬皮與內臟，朝野更爆發推擠衝突。

對於國民黨團丟豬皮與內臟，中華民國養豬協會提出嚴正聲明指出，做為台灣 養豬產業的從業人員，看到這種畫面覺得非常痛心。

養豬協會指出，台灣豬內臟乃至各式豬產品，都是國人飲食文化中非常重要的美食，並不是政治人物拿來亂丟踐踏的政治工具，台灣農業文化強調敬天惜食，政治人物丟擲豬內臟杯葛議事的作風，給台灣社會做了一次最差的示範，也是對所有認真生產的養豬產業從業人員最大的侮辱。

養豬協會也提到，亂丟台灣豬內臟的行為，恐誤導國人不敢食用豬內臟，造成豬價波動，傷害豬農權益，政治人物在國會殿堂亂丟豬內臟導致散落一地，畫面怵目驚心，恐讓部分消費者覺得反感，甚至不敢食用台灣豬產品。

養豬協會指出，現正值此產業及政府共同努力穩定豬價的時刻，卻有人以如此不堪的手法破壞消費者信心，恐對豬價造成不良影響，農民養豬的辛苦，不應在政黨的政治操作下被犧牲。

養豬協會也提到，萊豬進口議題應理性討論，不該以犧牲產業的方式做為政治攻防的手段，立法委員在國會對官員提出質詢天經地義，也是人民對立委行使職權的期待，做為台灣養豬產業的從業人員，強烈譴責政治人物把台灣豬產品拿來當做政治攻防的工具。

養豬協會表示，養豬產業要求的只是一個穩定的生產環境，並要求政府對於任何可能影響產業的政策要做好完整的配套，拒絕任何不當的政治操作影響台灣豬市場的公平性和豬農權益。