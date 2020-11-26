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再添確診！駐紐約台北經文處1人染疫 暫停領務臨櫃服務

記者徐偉真／台北報導
外交部發言人歐江安。（記者徐偉真／攝影）
外交部發言人歐江安。（記者徐偉真／攝影）

台灣駐外館處人員再添確診案例，外交部發言人歐江安今天表示，駐瓜地馬拉大使館一名人員25日確診，駐紐約台北經文處一名人員26日確診，駐紐約台北經文處已暫停領務臨櫃服務，除緊急特殊個案外，僅受理郵寄申請案，解除日期另行通知。

歐江安表示，駐紐約台北經文處一名人員於26日確診，目前已有相關症狀，已遵醫生吩咐在居家隔離中，駐處已啟動應變計畫，安排與該名人員有接觸史的其他人員接受檢測，並自即日起居家隔離，實施遠距辦公。

歐江安表示，為了維護駐處人員及公眾健康，駐紐約台北經文處將進行辦公區域消毒作業，並在不影響公務下持續進行分組輪流上班。

此外，歐江安表示，駐瓜地馬拉大使館一名人員當地時間11月24日出現發燒及喉痛症狀，經送醫進行新冠肺炎病毒PCR採檢，25日確診，目前遵照醫生囑咐，已返家隔離用藥。

歐江安表示，瓜地馬拉大使館另已協調瓜國衛生單位協助在當地時間25日對駐館全體館員及當地雇員採檢，並進行駐館全面性消毒，同時啟動居家及遠距上班機制，以維護同仁健康及館務正常運作。

歐江安表示，外交部已提醒駐館加強辦公及居家處所，以及外館人員個人的防疫措施，外交部將和駐瓜地馬拉大使館保持密切聯繫，持續注意駐館員眷的健康狀況。

紐約 大使館 台灣

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