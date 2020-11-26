孫中山印章、毛澤東領據 國民黨「復刻文物」闢財源

當年毛澤東領國民黨薪水的領據。(圖:國民黨黨史館提供)

國民黨 擬仿效故宮，將黨內所藏文物復刻後商品化。初步盤點相關文物，包括一些黨內重要的文獻、過去歷史人物曾經獲得的勳章、徽章、紀念章，以及國父孫中山等人用過的印章，革命先烈林覺民、溫生才等人的遺書、文物，甚至中共 重要領導人毛澤東、周恩來等在國民黨內曾留下的史料，都被認為有開發成商品的潛力。

可以復刻收藏的各種勳章、徽章和紀念章，是許多歷史迷的最愛。國民黨收藏歷史最久的，是民國前一年「中國 同盟會紀念徽章」和「中國同盟會銀質證章」。中國人有「用印」傳統，國民黨也收藏一些官印。領導廣州之役的黃興，留下兩枚印章在國民黨，一枚是「黃興之印」，另一枚則是「上馬殺賊，下馬草露布」。

國民黨收藏的革命先賢、先烈遺物，最知名的當屬廣州之役烈士林覺民的「與妻訣別書」，除了留給妻子的信，林覺民也留下一封遺書給自己的父親。同樣壯烈，但名氣較小的，還有革命烈士溫生才留下的遺書、髮辮和被囚禁時的腳鐐。

諸多文物裡，還有「曾經是朋友的敵人所留下的文物」。中華民國成立後，孫中山讓出大總統之位給袁世凱。國民黨珍藏一封袁世凱致函給孫中山，邀請孫一起談論國是的信件，袁世凱還隨信附上一張自己的照片。

國民黨一度「聯俄容共」，諸多共產黨後來的要角，都曾任職國民黨。民國13年國民黨上海執行部的決算書，載有「毛澤東每月支領薪資一二○元大洋」文字，還留存毛澤東當時的領據。這些史料要怎麼用？國民黨表示「目前還沒有想到」，但有人打趣地說，毛澤東的領據「可以拿來做薪資袋」。