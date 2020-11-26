台駐美代表處11確診 蕭美琴：確診者彼此工作接觸不多

台駐美代表蕭美琴20日主持台美經濟對話會後記者會，全程佩戴口罩。(記者張文馨／攝影)

中華民國駐美代表處25日新增9名職員確診，本周已有11人確診感染新冠肺炎 ，駐美代表蕭美琴快篩陰性，同日起隔離觀察14天；駐美處尚未釐清確診者關聯性與傳播路徑，蕭美琴說，「很訝異是這個確診組合」，26日晚間與台灣 防疫指揮中心的專家視訊會議，聽取建議。

外交部在台灣時間26日下午宣布駐美處職員確診訊息，蕭美琴透過臉書報平安，稱檢測 陰性。

根據台駐美代表處統計，上月21日爆發的首例，包含1名職員及其眷屬1人；本月18日1名眷屬；24日有2例確診，25日9例，含2名眷屬。共10名職員和4名眷屬確診。

蕭美琴表示，本周確診的11位確診者多數分屬不同組別與業務，辦公區域和業務也少有交集，還在確認11位確診者之間的關聯性。

蕭美琴說，對於這樣的確診組合，她很訝異；不能排除在外各自感染的可能性。

蕭美琴說，目前還在調查確診者之間的關聯性，除了少部分同組職員可能有接觸，多數分屬不同組合與業務，工作與生活的交集都有限，除了內部感染的可能性，也不能排除在外各自感染。

駐美處24日宣布有2人感染新冠肺炎後，安排職員接受快篩，25日結果出爐新增9人感染；兩位副代表薛美瑜和鄭榮俊的檢測結果也是陰性。

蕭美琴說，她自己在過去2周內與其中幾位確診者有互動，最近的一次是，昨天下午一名職員到辦公室向蕭報告業務，隨後接獲確診報告；當時所有人都有戴口罩，且沒有症狀。

蕭美琴表示，確保職員安全與外交工作不中斷為原則，處理後續事務；另外，除安排工作人員接受快篩，未來還會安排病毒檢測。

蕭美琴表示，上月21日爆發首例後，駐美處全館消毒，本月18日局部消毒，本周末已安排全館消毒。駐美處自3月起分組上班，例行處務會議因疫情攀升避免群聚而暫緩。

20日駐美處在雙橡園舉行記者會，說明台美經濟對話成果，蕭美琴表示，目前沒有出現確診案例。

至於上月的首例確診者，蕭美琴說，該職員已經完全康復，並經過兩次採檢陰性後，恢復分組上班。