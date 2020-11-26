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每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

台駐美代表處再9人確診 蕭美琴隔離中

記者徐偉真／台北報導
台駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）
台駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台灣外交部今天表示，駐美代表處25日新增9人確診，駐處已立即啟動防疫應變措施，確診人員一律居家隔離及進行接觸史追蹤，美處人員將調整辦公方式，以確保駐處核心業務推動不受影響，據了解，9名確診人員中一人和駐美代表蕭美琴曾接觸過，蕭美琴目前已經開始隔離。

外交部表示，駐美國代表處繼24日檢測有兩名人員確診新冠肺炎後，於25日安排與該兩名人員有接觸史者接受檢測，結果另有9名人員確診感染。

外交部表示，另為了維護駐處人員及公眾健康，駐美代表處已安排人員集體進行第二次檢測，以再次確認採檢結果，並將進行辦公大樓全面消毒作業。領務大廳則即日起暫時關閉，領務案件申請一律改以郵件方式辦理，解除日期另行通知。

外交部表示，已與中央流行疫情指揮中心通報此案，並與衛生福利部疾病管制署討論為駐美國代表處提供線上諮詢建議。

據了解，外交部昨天發布駐美代表處兩名人員24日確診，但其實其中一人上周五就確診，周末時代表處完全沒有任何消毒或是防疫措施，是一直到24日再有另一人確診後，辦公室才進行區域消毒。

據指出，駐美代表處10月底時出現第一名確診病例，昨天新增兩名確診病例，代表處在新增兩名確診病例後，25日安排代表處50人進行篩檢，結果當天出爐，共有9人確診，蕭美琴的檢測結果是陰性。

此外，有代表處人員表示，對於代表處的防疫措施非常不滿，在已經有三人確診的情況下，居然才對辦公室區域消毒，而非全面大消毒，質疑防疫及應變措施很有問題，且美國疫情嚴峻，目前確診人數和死亡人數都是全球首位，代表處日前仍舉行餐會，本來幾天之後還有一場，現在因為確診人數暴增而取消。

檢測 防疫 美國

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