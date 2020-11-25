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台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

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台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

記者陳婕翎、邱宜君／台北報導
台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）
台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）

新冠肺炎疫苗被視為解禁希望，台指揮中心指揮官陳時中日前才剛透露「口袋中已有疫苗」，近再傳捷報，台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。

台已成功與一家廠商簽約，陳時中強調，目前還在三家疫苗廠持續洽談中，當然付訂進就是上次提及「在口袋中的疫苗」當初已簽約，只是還在等最後契約確認，所以等到付了訂金後才向民眾宣布。這算是直接跟廠商談成的第一筆，整個完成簽約的第一家。

但這1000多萬劑疫苗何時可在台接種，陳時中不願多談，因為目前所有疫苗成在研發階段「沒人知道。若今天有廠商答應明年1月可打，我們就放鞭炮了」，疫苗安全仍須不斷研析，是否可更快取得，還需要更多時間努力。

近日一份對53國對抗新冠病毒排名，台排名第三，疫苗可近性排名低於越南、泰國，陳時中說，整體可以前三名是肯定台灣防疫成果，有些國家取得疫苗就會報告，台疫苗洽談因從頭到尾都保密，但取得的疫苗不會比人家少，保密是談判需要，「才會讓人以為我們沒有取得。」

另外，國外打過疫苗入境是否可縮短檢疫期，陳時中僅說，目前還沒有任何一國正式接種新冠肺炎疫苗，未來如何因應正式開打國門，要看科學證據去研議政策。

疫苗 陳時中 新冠肺炎

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