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鼎瑩創投涉吸金 被害人驚見張懸父親焦仁和

記者張宏業／台北報導
焦安溥（張懸）與父親焦仁和。圖／本報資料照片
焦安溥（張懸）與父親焦仁和。圖／本報資料照片

號稱「華人圈摩根史坦利」的鼎瑩創投傳出吸金疑雲。檢調發現，鼎瑩未經主管機關核准，擅自進行募資，甚至輔導特定企業在澳洲上市（IPO）失利後，未依退場機制約定發還客戶資金，不法所得約7千萬元(新台幣，下同，約245.8萬美元)，被害人包括知名歌手張懸父親、前海基會副董事長焦仁和。

調查局台北市調處蒐證後，認為全案涉及違反證交法與銀行法，昨天持搜索票搜索多處地點，約談鼎瑩創投負責人高鼎宸共9人到案，深夜移送台北地檢署複訊，檢方今天凌晨依詐欺等罪命被告徐品淳5萬元交保。

焦仁和擔任海基會副董事長時，現身鏡頭前總是氣派英挺，他女兒是以「寶貝」一曲走紅的創作歌手張懸，兒子則是古典音樂評論家焦元溥。

鮮少人知道，焦仁和的父親早年是台北地檢處首席檢察官（如同檢察長），偵辦過頗受注目的「黃豆案」，當年黃豆量稀少，有不肖官員勾結業者盜賣黃豆，焦沛樹為此收押監委。

鼎瑩創業投資顧問公司宣稱，該公司具有專精國內外上市服務，團隊成員擁有「澳洲金融服務證照（AFSL）」、提供一系列專業的輔導育成，成功將品牌推向國際，IPO募資上市。

檢調接獲檢舉指出，鼎瑩創投替企業辦理海外IPO時，要收取一筆費用，契約明訂若IPO不成，當事人可選擇將資金「全部退回、「部分退回」或「移轉第三人」，但不少企業選擇退費時，鼎瑩創投卻未依規定辦理資金發還，涉及詐欺吸金，其中1名被害人是焦仁和。

澳洲 詐欺 投資

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