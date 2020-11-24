MIT潛艦動工 蔡英文：以實際成績粉碎謠言

高雄台船公司24日上午舉行海軍潛艦國造開工典禮，總統蔡英文（右2）、國防部長嚴德發（右）、國安會祕書長顧立雄（左2）、海軍司令劉志斌（左）等出席儀式。（中央社）

台灣 國軍推動潛艦國造，今天在台船舉行廠房開工典禮。總統蔡英文 說，「今天起，made in Taiwan 潛艦」正式開始建造，但到今天起都還有人懷疑潛艦能否成功，而動工證明實際的成績，是粉碎謠言的開始。

台灣的潛艦國造計畫起始自2016年12月21日，歷經4年努力完成開工準備，依建造合約，自2019年5月3日起，合約工期共78個月，包含廠房建造及各種開工準備時間，並在今天舉行「潛艦國造建造案開工典禮」，由蔡英文主持，美國在台協會（AIT）處長酈英傑、國安會秘書長顧立雄、國防部 長嚴德發、退輔會主委馮世寬、參謀總長兼潛艦國造召集人黃曙光上將等人出席。

蔡英文也按下啟動按鈕，彎板機將第一塊鋼板彎製成型後，象徵潛艦國造正式邁入建造階段，原型艦預計2025年交艦。

蔡英文致詞表示，今天是潛艦國造的大日子，回顧過去4年多來，決定潛艦國造後，從編列預算、簽約、畫設計圖、新建廠房，每個階段都在創造國防自主歷史里程碑。

蔡英文說，走在歷任政府沒有真正走過的這條路，確實有重重挑戰，也會遇到種種質疑，但挑戰跟質疑不會打倒我們，今天起，「made in Taiwan 潛艦」正式開始建造，特別感謝台船、中科院及海軍同仁，是因為有你們的付出，讓長期的願景終於能夠一步步實現。

蔡英文也指出，今天的動工有3個非常重要意義，分別是「粉碎不實謠言」、「展現政府落實國防自主決心」，及「讓世界看見台灣守護主權強烈意志」。

「粉碎不實謠言」部分，蔡英文說，一路走來經歷質疑跟批評，「到今天為止，還有人懷疑潛艦是否能成功」，她知道因涉及機密，有許多不宜透露事項，我們只能承擔偽訊息挑戰，但她有信心，就如同勇鷹高教機成功首飛那刻，所有謠言都不攻自破，而潛艦動工就是證明實際的成績、粉碎謠言的開始。

「展現政府落實國防自主決心」部分，蔡英文指出，和平靠國防，而堅實的國防除了要有英勇的國軍，也要有堅實的軍備，這幾年從沱江鑑加速量產、勇鷹高教機首飛，再到今天潛艦國造動工，在在向國人展示出國防自主能量。

「讓世界看見台灣守護主權強烈意志」部分，蔡英文表示，潛艦是海軍發展不對稱戰力、嚇阻敵艦圍繞台灣本島的重要裝備，過去很多人想做，「但只聞樓梯響，不見人下來」，台灣一定能讓世界看見台灣守護主權的堅持。

蔡英文也說，在這重要日子，她想跟國軍弟兄姊妹說幾句話。

蔡英文說，她身為三軍統帥領導國軍是她的責任，而從推動國防自主、精進個人裝備、營舍整建到視導部隊，她的目的很明確，就是總統要和國軍站在一起，在這個過程中，她看到產業界跟國軍站在一起、共同投入國防產業，人民也跟國軍站在一起，願意給軍人最多支持、最大尊敬，雖然保家衛國是艱辛的任務、演訓也有意外傷亡發生，但她相信，整個國家都跟國軍站在一起。

蔡英文最後強調，中華民國國軍絕對是有韌性的軍隊，不怕苦不怕難更不會被挫折擊倒，潛艦國造今天正式啟動，她也請國防部、中科院及台船保持密切溝通，務必用審慎嚴謹態度做最好的風險管控，讓潛艦如期如質完成，「我有信心，只要繼續努力，潛艦國造一定能開出美麗果實，再添國防力量」。