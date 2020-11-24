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台出現「體育老師」教室露鳥？照片中有學生趴著睡覺

記者陳宏睿、陳秋雲／台中報導
台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。（圖：台中市議員林祈烽提供）
台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。（圖：台中市議員林祈烽提供）

台灣台中市24日有議員質詢，接獲家長提供在推特（Twitter）上的截圖資料，發現一名男子自稱「體育老師」涉嫌在校園內裸露下體，照片中還有學生的書包、甚至有一名學生趴著睡覺，因議員質詢時指出，經查證，該名男子曾在網路發文要在西屯區租屋，懷疑是台中市的學校，希望相關單位調查，台中市警局少年警察隊表示，已根據議員提供的線索追查。

台中市警局少年警察隊長張國益表示，議員質詢內容有關校園安全，已根據議員初步提供的資料，著手調查，將先查出涉案男子身分，若確認案發地點是在台中市的校園的話，將依妨害風化、違反兒少法等罪嫌偵辦。

民進黨台中市議員林祈烽等人，今天在議會市政總質詢指出，有民眾在社群發現疑似發生在台中校園安全事件，有名自稱「體育老師」的變態男子，男子公然在教室和校園內猥褻自拍，部分照片還看得到學童的書包等物品，議員要求警察局、教育局快找出這名男子，避免發生憾事。

台中市長盧秀燕回應，首先應確認照片中的場景的確是台中，假設發生在台中，市府一定會重視校園安全，現在科技辦案，不怕找不到這名男子，她呼籲家長或師生不要恐慌。

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