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搶52台中天遺缺 台系統商高招 端出CNN補位

台灣新聞組／台北24日電
中天新聞台遭「關台」，釋出的52台頻道卡位戰跟著開打。圖為民眾日前於NCC前，抗議中天新聞不予換照。（記者林俊良／攝影）
中天新聞台遭「關台」，釋出的52台頻道卡位戰跟著開打。圖為民眾日前於NCC前，抗議中天新聞不予換照。（記者林俊良／攝影）

中天新聞台遭「關台」，釋出的52台頻道卡位戰跟著開打，繼中嘉以「寰宇新聞台」拚補位後，台灣第三大有線電視系統大豐電也出手，打算以CNN（美國有線電視新聞網）拿下52台頻道，跌破各界眼鏡。如果成功，這將是首度有台灣以外的新聞台進駐台灣有線電視頻道蛋黃區塊，改寫台灣廣電史。

台北中國時報報導，對於大豐端出CNN，同業直呼高招，一來可擋掉NCC壓力，二來可順勢擺脫綠營內派系為爭奪52台，幾乎殺紅了眼的情況，既可搶占頻道地盤，又可以誰都不得罪。另外，外傳NCC上周找中嘉高層「喝咖啡」。對此NCC說，頻道規畫是由系統業者及頻道業者經過商業機制形成，程序上會函詢地方政府意見，沒有預設立場。

中央社報導，大豐表示，會滿足消費者使用習慣及對多元化節目收視需求為出發點，並維持新聞區塊的完整性。CNN在視聽眾的觀感上是屬於相當優質、國際化、專業性的新聞頻道，收視率很穩定，透過這次的移頻，將使更多民眾更容易觸及國際性的新聞內容。

市場人士觀察，NCC拋出希望給公廣一個機會，華視也已表態爭取，難免對系統台形成壓力，這場牽動各方勢力角力戰的頻位之爭，短期內恐難有結果。

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