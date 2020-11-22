台灣海鮮被美國貼上「血汗」標籤 出口恐受衝擊

美國勞動部把台灣捕撈的漁獲列入「強迫勞動製品」清單，可能影響台灣海鮮出口。 . 歐新社

美國勞工部 把台灣 海域漁獲列入「強迫勞動製品」清單，讓台灣海鮮產業面臨衝擊，也升高全球海鮮加工業整頓供應鏈的壓力。

日經新聞報導，台灣捕撈的海鮮被列入「強迫勞動製品」清單，可能導致美國實施進口限制，重創台灣海鮮業；台灣每年出口逾13億美元海鮮，但長期以來一直遭控涉剝削東南亞外籍漁工。

台灣被貼上「強制勞動」標籤，可能使台灣大型海鮮交易公司豐群水產面臨壓力；豐群水產的業務範圍遍及美國、歐洲和日本，今年1月併購美國鮪魚罐頭公司大黃蜂食品（Bumble Bee Foods）。

台灣被列入美國勞動部的「2020年童工或強迫勞動製品清單」，將使台灣的海鮮交易商和規模居全球第二大的遠洋漁業蒙塵；這是台灣首度被列入這項清單，美國企業會根據這個名單決定是否採購某國產品；此外，此清單也是美國政府決定是否禁止進口的重要依據。

綠色和平組織的資深海洋顧問Andy Shen表示，台灣政府已承諾幾項勞工改革方案，但迄今仍拒絕把對漁船的監管力道增強至與泰國等區性競爭對手同一水準。泰國也是海鮮產業大國，同樣也被美國列入「強迫勞動製品」清單。

Andy Shen指出，美國決定把台灣列入清單，等於強烈暗示向台灣漁業採購的公司。他說：「台灣許多遠洋漁船未受監管，也未受向他們採購的公司監督。美國政府已認定，這個產業存在強制勞動狀況。」

台灣漁業署對於被列入清單表示「遺憾」，並稱對美國出口「暫不受影響」；台灣各漁業協會對被列入清單感到不滿，其中一個協會抨擊綠色和平組織向華府提供資料，並揚言若出口遭禁，將控告該組織。