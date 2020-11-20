首屆經濟對話成果 美台將展開科技合作協定諮商

率團訪美的經濟部次長陳正祺20日出席美台經濟繁榮夥伴對話，他會後在記者會上說，美國國務次卿柯拉克在會中讚許台灣在科技上的表現，宣布要與台灣展開科技合作協定諮商。中央社

美台經濟繁榮夥伴對話今天登場，率團來美參與實體會議的經濟部次長陳正祺會後表示，美國 國務次卿柯拉克（Keith Krach）在會中讚許台灣 科技上表現，宣布要與台灣展開科技合作協定諮商。

首屆「美台經濟繁榮夥伴對話」美東時間20日上午8時於華府四季飯店登場。美方由國務院 主管經濟成長、能源與環境的次卿柯拉克主談，中華民國則由陳正祺在華府與美方召開實體會議；經濟部長王美花、行政院政務委員鄧振中及相關部會官員則在台北透過視訊同步參與討論。

根據駐美代表處，這次美方除了柯拉克外，國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）等多位官員也出席今天對話。

駐美代表蕭美琴與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）於開幕式中簽署備忘錄，以持續雙邊對話，建立更深化與全面的美台經濟合作關係。

陳正祺會後於雙橡園召開記者會表示，柯拉克在會中特別宣布，要與台灣展開科技合作協定諮商。美方認為台灣在科技領域人才交流、對研究成果保護、研究過程透明化及遵守學術倫理等各方面表現都值得作為可信任夥伴。

陳正祺說，美台合作項目是「一項一項長出來」，8月美國衛生部長艾薩（Alex Azar）訪台，雙方就針對醫療抗疫合作簽署瞭解備忘錄（MOU），這次柯拉克則特別提出科技合作。

陳正祺說，他回國就會就此向國內報告，後續很快會透過駐美代表處、外交部協助，與美方進行科技合作協商。「這非常有意義，可說是這次對話最具體成果之一」。

至於美國新政府上台後對話是否會持續，陳正祺表示，美方這次特別提到「明年見面」，雙方這次也簽署備忘錄把對話機制化，有雙方簽名的文件作為基礎，面對未來政府雙方當然會繼續下去。

他強調，美台經濟對話是受到雙方民意、產業界與美國國會跨黨派支持。「在產業支持，民意支持，行政部門也願意繼續的情況下，我們當然能合理期待這是能夠持續性、可以繼續深化的關係」。

蕭美琴表示，她期盼未來美台經濟對話持續舉行，作為雙方高階對話及經貿諮商管道之一。她說，她也期待雙方可藉此邁向經濟互利互惠，共同繁榮的緊密夥伴關係。