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第6次酒駕！台40歲男這回自撞害死好友

記者白錫鏗／台中報導
曾有5次酒駕前科的林男，於今年4月間與友人聚餐喝高梁酒，涉嫌酒後駕車載好友梁男，自撞分隔島，致梁男彈出車外，頭部重創死亡。(本報資料照片)
曾有5次酒駕前科的林男，於今年4月間與友人聚餐喝高梁酒，涉嫌酒後駕車載好友梁男，自撞分隔島，致梁男彈出車外，頭部重創死亡。(本報資料照片)

曾有5次酒駕前科的林姓臨時工，又於今年4月間，在台中市烏日區與友人烤肉聚餐，席間喝下高梁酒，處於不能安全駕駛，涉嫌駕車載好友梁男，行經烏日區環河路快車道，自撞分隔島，致坐在副駕駛座的好友梁男彈出車外，頭部重創死亡，林的酒測值為1.23毫克，事後林與被害人家屬達成和解，台中地檢署今天依公共危險酒駕致人於死罪將林男起訴。

起訴書指出，臨時工林男（40歲）從2014年至2017年先後犯下5次酒駕，被判處6月、4月、6月、6月、8月等有期徒刑，經發監執行，至2018年12月28日縮刑執行完畢。

林男於今年4月12日中午，與友人梁男、廖、陳男等人，在陳男位於中市烏日區學田路的住處烤肉聚餐，林於席間飲用高梁酒2至3杯後，反應力、駕駛控制力均降低。

當天下午4時，林酒後駕駛自小貨車搭載好友梁男上路行駛，欲前廖姓友人位於太平區的住處，行經中市烏日區環河路2段快車道往大里方向，當時天候晴、日間自然光線、路面乾燥、視距良好。

林男因酒力發作致注意力、控制力、反應能力顯著下降，駕車自行擦撞快慢車道分隔島，致坐於副駕駛座的好友男彈出車外落地，頭部受重創、肝臟出血、腹腔積血，經送醫院急救，延至4月14日晚間不治死亡。

酒駕肇事的林男頭部、左手也受傷，向前往處理的警員自首為肇事者，酒測值為1.23毫克。林男對於自己酒後肇事，造成好友梁男的死亡，自責、傷心、後悔不已，犯後與被害人的家屬達成和解。

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