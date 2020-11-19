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卡位中天遺缺！台系統商申請「親綠頻道」遞補

台灣新聞組／台北20日電
中天新聞台換照沒過，中天的52台頻道引爆各方勢力爭奪卡位戰。（記者陳柏亨／攝影）
中天新聞台換照沒過，中天的52台頻道引爆各方勢力爭奪卡位戰。（記者陳柏亨／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）前天對中天新聞台做出不續照決定，空出52台成為兵家必爭之地。有線電視系統業者中嘉集團前天已發函各系統台，將以「寰宇新聞台」遞補，NCC官員昨證實，中嘉已率先送出營運計畫變更案，但裁決書都還未送達中天新聞台，擬等待其他系統商也提出營運計畫變更案後，再一併快速審查。

有線電視系統業者中嘉前天發函各系統台，將以「寰宇新聞台」作為遞補頻道，但其他大型系統業者如凱擘、TBC、台數科等，都表示還在評估中。有業者坦言，也不知寰宇會不會過關？

官員指出，本案將以特案「隨到隨審」，但NCC主委陳耀祥曾提到將邀集各系統商、地方政府討論，現在還沒召開會議，且NCC認為新聞台頻道較特殊，應進行區塊化，希望所有系統商的52台都是同一家新聞台進駐，因此不會馬上審查中嘉的變更案。

目前有線電視的新聞頻道區塊為49至58台，就如同地段好的「蛋黃區」。中天下架後，各大有線電視系統集團，會送出新的新聞頻道遞補，目前符合資格者大致有寰宇與台視、中視、華視數位新聞台。

由於陳耀祥呼籲「給公廣集團的華視新聞台一個機會」，公視昨舉行董事會，決議成立專案小組，並責成華視總經理莊豐嘉為小組召集人，公視代理總經理徐秋華為發言人，整合公廣資源，爭取進駐52台。公視董事馮小非表示，董事會四年前便希望有一個專屬新聞台，此次若能順利整併公視和華視資源，可一圓新聞台夢想。她認為，華視的優勢是即時新聞，公視是深度與國際新聞，兩者恰可互補。

不過，業界人士說，同時代理中天新聞與寰宇新聞台的中嘉，基於道義，都要先送寰宇遞補，最後還是看NCC許可與否，被駁回就再換別台。

不過，中嘉送件之後，其他業者卻按兵不動，持觀望態度。「主委雖替公廣拉票，但還是要看市場機制。」業界人士分析，哪個頻道能成功遞補中天，大致上會看「誰開的利潤條件好、誰較沒政治色彩、誰的專業評鑑好」，若沒有以上三個因素，只是讓自己麻煩。

業界現在的疑慮是，寰宇老闆王志隆與新潮流系友好，換個親綠的補上中天，會被人說話；中視新聞台與中天同屬旺中集團，恐換湯不換藥；華視新聞台屬於公廣集團，因目前執政黨為民進黨，也可能被說偏綠；台視新聞台因頻道在一百多台，較少人注意。

怎麼決定52台落誰家？
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