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台灣原擬在東沙新建軍事工程 空軍證實被迫停工

記者洪哲政／台北報導
台空軍計畫在東沙島興建大型軍事設施，未來疑部署雷達或機動防空飛彈，但空軍今證實已停工。圖為空軍AN /TPS-117防空雷達。(圖／本報資料照)
台空軍計畫在東沙島興建大型軍事設施，未來疑部署雷達或機動防空飛彈，但空軍今證實已停工。圖為空軍AN /TPS-117防空雷達。(圖／本報資料照)

台灣原計畫即日起耗資億餘元，在東沙島興建新式營區，提供軍方進駐使用，空軍月前已完成工程決標。但空軍司令部參謀長黃志偉今在立法院證實，相關工程已停工，原因他須私下向立委說明。

共軍在台灣西南角防空識別區頻密實施海空演訓，台東沙島面臨軍事威脅，台國防部除以移地訓練為名，派遣海軍陸戰隊加強連進駐外，日前也決標耗資億餘元在東沙島進行「東沙營區新建工程」，由高偉營造有限公司以1億2571萬2390元(新台幣，下同，約440萬美元)得標，標案聯合有水電、機電工程廠商，整體工程預計上月起開始陸續施工，計畫於明年9月30日前完工。

台灣在東沙島駐單位計有空軍東沙分隊、海軍氣象台、海洋國家公園管理處、海巡署東沙巡防指揮部及第五海巡隊東沙分隊等5個單位。軍方兩個單位兵力小，除非擴大駐防，否則不需大型營舍住用。這項工程由空軍司令部主辦，未來擴大進駐空用雷達、機動防空飛彈的可能性高。

台立法院外交及國防委員會今日審議國防部110年度預算案，國民黨溫玉霞等立委提案，空軍正於東沙島實施機場設施與營舍設施整建，量東沙地理、天候、物資缺乏與船運等因素，尤其共軍在台防空識別區頻密實施海空演訓，其緊張情勢必將影響島上相關工程施作致進度落後，空軍應有積極應處作為。因此針對空軍司令部機場設施整建新台幣3億5447萬7千元，凍結一千萬元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

黃志偉答詢時證實，東沙相關工程目前已停工，他要私下再向立委說明原因。

台灣 國防部 共軍

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