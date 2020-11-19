台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

陳時中說，目前沒有春節泡泡的規畫，民眾返台過年一樣得持陰性報告及14天檢疫。（圖：指揮中心提供）

台灣疫情 和緩，但全球新冠疫情嚴峻，11月至今累積境外移入52例。迎戰冬季疫情，避免境外移入病例造成威脅，台灣12月1日起啟動秋冬專案，預計執行3個月，所有入境者強制檢附陰性檢驗證明，八大類場所、逾50種公共場所強制戴口罩，同時鼓勵醫院擴大採驗。

指揮中心指揮官陳時中 表示，12月起，不論外籍或台灣籍人士，來台目的是求學、工作、外交公務等，均應檢附登機前3日內（工作日）核酸檢驗陰性報告，報告不實最高可罰15萬元(台幣，下同，約5000美元)，追究偽造文書刑責。他坦言，加強邊境管制，「這是不得已的」，擔心境外移入案例壓垮醫療量能，也憂心飛航過程增加感染風險。

台灣戴口罩防疫心態逐漸鬆懈，12月1日起，民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類、逾50種公共場所必須戴口罩，包括室內泳池邊、健身中心、超商、圖書館等，違者依傳染病防治法最高可罰1.5萬元。

陳時中說明，上述場所內有飲食需求，保持距離或適當阻隔設備前提，可暫時取下口罩。另外，在餐聽、小吃店，甚至參加有百桌的喜宴，莊人祥表示，只要保持距離，如拉大桌距或放置隔板，即可不用戴口罩。健身房、三溫暖或室內游泳池等場所無法全程戴口罩，可加大社交距離或人數管制等配套。

➤➤➤沒春節泡泡 陳時中：返台一樣14天檢疫「我不會放的」

由於秋冬專案管制時間經歷農曆春節，陸委會等單位希望春節能免除「14天檢疫」，陳時中表示，目前沒有春節泡泡的規畫，民眾返台過年一樣得持陰性報告及14天檢疫，這道關卡「我不會放的」，病毒是沒有假期的，想趕在除夕團圓，建議可以早點規畫假期返台。

陳時中表示，秋冬專案不只是防範新冠病毒，更是防範流感疫情，管制的時間也是過去監測流感高峰期的時間，12月到2月底，經歷幾個大節日，聖誕節、跨年、農曆年，估計會有大量的人群移動「我們不得不要多注意」，因此，要求所有返台民眾都得繳交PCR陰性證明，能稍微阻斷移動風險，最重要的仍是返台需要隔離14天。

昨天台灣新增兩例境外移入新冠肺炎確定病例，分別是印尼籍女性移工及自美返台的本國籍男性。