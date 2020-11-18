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人民日報也點名蘇貞昌 「禍害兩岸關係的罪魁禍首」

記者林則宏／即時報導
人民日報海外版19日發文，點名批判台行政院長蘇貞昌是禍害兩岸關係的罪魁禍首。（截圖自人民日報海外版）
人民日報海外版19日發文，點名批判台行政院長蘇貞昌是禍害兩岸關係的罪魁禍首。（截圖自人民日報海外版）

中國「人民日報」海外版19日在三版以題為「蘇貞昌惡貫滿盈難逃歷史審判」的文章，指行政院長蘇貞昌是禍害兩岸關係的罪魁禍首。文章並列舉蘇貞昌的三大罪：破壞兩岸關係、炒作「恐中仇中」氣氛、勾結外部勢力謀「獨」挑釁。

文章一開始就提及香港大公報日前報導，指稱中國正研究制定「台獨」頑固分子清單，將對有涉「獨」謀「獨」惡劣言行的頑固分子及其金主等主要支持者採取嚴厲措施，包括依據中國的《反分裂國家法》及《刑法》、《國家安全法》有關「分裂國家罪」等條款繩之以法，終身追責。

人民日報表示，蘇貞昌曾神前起誓不參選三次，但轉頭就背棄承諾，「撒謊成性」。文章並一一細數蘇貞昌「造謠扯謊」事蹟，包括曾表示「中國不做非洲豬瘟防疫，還讓死豬漂來台灣」，故意使用「武漢肺炎」稱呼，還造謠中國「隱瞞疫情」、「卡關滯鄂台胞」，借疫情升高兩岸對立，惡化兩岸關係氣氛，。

文章稱，「在中國防疫最緊要關頭，蘇貞昌嚴禁島內口罩出口，隔岸觀火，用心險惡。他一再阻撓上千名滯鄂台胞回家，乃至將其列入『註記管制名單』搞全面封堵。他還百般設限，致使陸生返校報到無路、陸配及其子女歸家團圓無門，可見其人性泯滅、道德淪喪。」

人民日報還批評蘇貞昌，全面配合美國將疫情甩鍋大陸的策略，一意孤行地「聯美抗中」，不斷挑釁大陸。並在立法院企圖以「修憲」來推動「法理台獨」時，「糾集綠營宵小並為其『打氣』、幫腔」。

人民日報並列舉蘇貞昌的三大罪：破壞兩岸關係、損害島內民眾福祉；炒作「恐中仇中」氣氛、離間兩岸骨肉天親；勾結外部勢力謀「獨」挑釁、妄圖綁架台灣社會。文章最後稱，「指向『台獨』的利劍正待出鞘，魑魅魍魎將無可遁形。」

對於香港大公報報導中國正研究制定「談獨」頑固分子清單，國台辦發言人朱鳳蓮18日回應稱，「兩岸統一是不可阻擋的大勢，一切執迷不悟、頑抗到底的『談獨』分子，都必將受到人民的譴責和歷史的懲罰。」

中國環球時報18日則已報導，蘇貞昌名列中國研究制定頑固「台獨」分子清單之中。

台行政院長蘇貞昌被人民日報點名是「禍害兩岸關係的罪魁禍首」。(聯合報系資料照)
台行政院長蘇貞昌被人民日報點名是「禍害兩岸關係的罪魁禍首」。(聯合報系資料照)

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