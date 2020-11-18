F-16失事 台灣空軍:20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

空軍F-16戰機在花蓮待命起飛。圖/軍聞社

空軍F-16戰機昨天晚間墜海失事，飛官蔣正志上校失蹤。空軍司令部今晚舉行記者會，公布當天的雷達軌跡、通話紀錄等資訊，顯示蔣正志的6672號座機，在20秒鐘之內，高度便由7000呎陡降到零，速度則由310浬增加到500浬。

空軍司令熊厚基指出，初判機械故障可能性低，不排除是在黑夜的雲中爬升轉彎時，產生錯覺導致空間迷向而墜海。熊厚基也表示，海軍已於上午發現疑似F-16機上發出的信標訊號，正集中兵力加強搜索。

熊厚基指出，依據無線電通話紀錄，這趟任務編號Y521的四架F-16戰機，擔任二號機的蔣正志升空後，於18時04分51秒發話表示「Two tied」（雷達鎖定前機），他最後一次發話是18時05分47秒，回應一號長機的無線電點名，表示「loud and clear」（大聲清晰）。18時06分43秒與51秒，三號機連續兩度發話，詢問二號機高度。18時07分01秒，長機也詢問二號機高度，並且再度要求無線電點名，但是二號機始終沒有回覆。

至於雷達軌跡方面，空軍也公布了編隊三號機的抬頭顯示器錄影截圖。三號機緊隨蔣正志的二號機後方，持續以雷達鎖定。18時06分07秒時，蔣正志座機的高度是7000呎，速度310浬。18時06分21秒，高度變為4000呎，速度390浬。18時06分27秒，高度變成零呎，此時的速度高達500浬，位置約在花蓮機場 東北約8浬。

熊厚基表示，依據該機的維修經歷，起飛前各系統均正常，起飛後無線電通聯中，也未回報機械異常，並且起飛後順利爬升至7000呎，推測機械故障可能性低。依據天氣測報資料，其他飛行員描述當時天氣，飛行錄音抄件等事證，當時操作環境為黑夜，飛機於爬升過程中進雲，並於雲中操作轉彎，不排除產生錯覺導致空間迷向。他也表示，此次任務為例行性訓練，與共機擾台並無直接關聯。

他指出，空軍將持續全力搜救，不放棄任何希望，至今已經派出飛機16架次，海上艦艇24艘次。海軍錦江級艦已於上午9時03分發現疑似信標訊號，正集中兵力加強搜索。

現場記者提問，身為作戰隊長的蔣正志，是否因為白天開會、夜間飛行，導致過勞？空軍戰訓處長顏有賢少將說，依「飛行員訓練彙編規定」，執行夜航人員在當天中午12時30分之後不能安排活動，至於他上午曾經開會等部分，並未違反相關規定。