7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

中國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，據傳風向「大轉變」，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者邱德祥／攝影)

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查「中天新聞台」換照申請案，據傳風向「大轉變」，先前市場盛傳的｢留校察看｣，在昨晚傳出主委陳耀祥「遊說」NCC委員「有條件通過」以降低政治衝擊後，今天委員會態度一面倒向撤照，剛剛會議結束，七位委員一致確定，對中天新聞台做出不予換照處分，中天新聞「Game Over」，主委陳耀祥下午將親自主持記者會說明。

➤➤➤中天換照爭議 民團質疑NCC標準 學者指政治事件

據了解，七位委員中，兩位出身傳播學界委員林麗雲、王維菁堅持中天新聞自律問題嚴重，且屢犯不改，認為NCC應獨立行使職權，不受政治勢力影響。另有幕僚認為，依旺中集團董事長蔡衍明作風，無論是附條件通過，還是直接「不予換照」，對蔡衍明來說都一樣，不會對NCC的條件照章全收，NCC馬上就要打行政訴訟，兩者的難度都很高。

➤➤➤新聞評論／中天換照 一場裁判已定勝負的比賽

中天新聞換照案藍綠背後角力異常凶狠，特別是綠營間對於中天換照對行政院和總統府的衝擊，各方派系都沙盤推演將付出的成本，據指出，陳耀祥收到的指令是「後果自負」，他因不想引發社會民意反彈而傾向以設定多項條件或是分階段換照，也釋出「留校察看機率高」的風聲，但綠營主戰派堅持不給中天新聞機會，昨晚透過管道，將陳耀祥「遊說」委員放水的狀況釋出給媒體，指陳耀祥是蘇派人馬更強調NCC通過換照「以後就是軟腳蝦」，今天委員會議討論激烈，不論中天新聞是否成功換照，陳耀祥的政治責任都扛定了。