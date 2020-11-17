一次拔20顆牙 台34歲女昏迷不治

嘉義縣鄭女日前一次被拔20顆牙後隔日昏迷、送醫不治，家屬質疑拔牙後感染才導致死亡。(記者卜敏正／攝影)

台灣 一名34歲鄭姓女子本月4日到嘉義基督教醫院處理蛀牙，牙醫師指「牙根爛了」，一次拔20顆牙，鄭女返家隔日即昏迷、失去生命徵象，送醫急救至本月13日不治，死因為肺炎；家屬質疑是拔牙感染提告，檢察官決定今天解剖釐清。

嘉義基督教醫院昨天表示，鄭女上月底因全口蛀牙，由診所轉診至院內口腔顎面外科看診，主治醫師完成術前檢查、手術風險評估說明，本月4日拔牙治療手術採全身麻醉，共拔除20顆殘根，術後狀況良好才出院；對於患者家屬所提爭議院方尊重，靜候司法調查。

鄭女父親悲傷說，當天他陪女兒手術，結束時牙醫師術後才告訴他「拔了20顆牙」；當時他嚇了一跳問會不會太多、女兒受得了嗎？醫師回應「拔1顆和20顆都一樣！」

來源：聯合影音

鄭女曹姓表姊說，表妹有智能問題，但身體健康，事後和醫院聯絡，醫師回應「拔牙不需住院，這是小手術」；雖然死亡證明死因為「肺炎」，但家人質疑是拔牙感染。

鄭父說，女兒返家就不舒服，整晚不好睡，隔天上午9時許他拿止痛藥給女兒服用時，發現女兒昏迷、失去生命徵象，立即送醫。

高雄一位專為兒童與身心障礙者看診的牙醫師表示，一次拔20顆確實讓人有些訝異，但因身心障礙朋友拔牙一定要全身麻醉，分次處理也有其風險，所以若醫師評估沒問題，家屬也同意，就會一口氣拔除多顆。