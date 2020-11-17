台灣漫畫家蔡志忠「落髮」少林寺 法名釋延一

蔡志忠的剃度儀式11月17日上午9時在少林寺藏經閣舉行。（取材自大河報）

台灣 72歲漫畫家蔡志忠在河南嵩山少林寺出家，由少林寺方丈釋永信大和尚為他剃度，取名釋延一，自此成為一名沙彌。

據河南日報集團旗下大河報報導，11月17日上午9時，蔡志忠的剃度儀式在少林寺藏經閣舉行，永信大和尚住持授受皈依，兩序大眾見證。蔡志忠先生是享譽世界的漫畫家，紙本圖書以諸種語言在59個國家和地區出版，總發行量超過5000萬冊，《莊子說》、《禪說》等風行天下，而其自畫像最鮮明的特徵就是三綹長髮在頭頂飄揚。

報導說，永信大和尚「咔、咔、咔」，三剪下去，三綹青絲瞬息而落……而後，蔡志忠先生著衣僧袍，轉身而為佛門沙彌釋延一。

蔡志忠1948年生於彰化，是海內外知名的漫畫家，15歲中途輟學後到台北，跨出自己的獨立人生，開啟漫畫創作生涯，1971年出任光啟社電視美術指導，1977年白手起家，創立遠東卡通公司。

1981年另創龍卡通公司，期間拍攝「七彩卡通老夫子」「烏龍院」等卡通電影 ，「老夫子」曾獲金馬獎最佳卡通電影長片獎。1983年，開始在各報刊發表四格漫畫作品，並在新加坡 、馬來西亞、香港、日本的報章長期連載。1985年，他獲選為台灣十大傑出青年。

蔡志忠在少林寺剃度出家，受的是「沙彌戒」，而不是「比丘」；少林寺有關人士解釋，未滿20歲的男子出家俗稱「小和尚」，若想成為「沙彌」需受十戒。而出家人年齡若超過70歲，便不受「具足戒」，只能受「沙彌戒」，成為「沙彌」，不能成為「比丘」。蔡志忠已經72歲，只能受「沙彌戒」成為「沙彌」。