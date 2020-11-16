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環球時報點名：蘇貞昌是首名台獨罪犯

記者陳言喬／北京報導
台行政院長蘇貞昌被中國鷹派媒體環球時報點名為首個「台獨」罪犯名單。（取材自百度）
台行政院長蘇貞昌被中國鷹派媒體環球時報點名為首個「台獨」罪犯名單。（取材自百度）

台行政院長蘇貞昌遭中國鷹派媒體環球時報點名為首個「台獨」罪犯名單。

環球時報今天的社評表示，香港大公報報導，大陸有關方面正在研究制定「台獨」頑固分子清單，對那些有涉獨謀獨惡劣言行的頑固分子及其金主等主要支持者採取嚴厲措施，包括依據「反分裂國家法」及「刑法」、「國家安全法」有關「分裂國家罪」等條款繩之以法，終身追責。

環球時報高度支持這一清單的制定。社評稱，眾所周知，在過去幾年裡，「島內」的台獨勢力日趨猖獗，他們不斷煽動民粹情緒，勾連外部勢力，加緊推動台獨分裂。一些勢力還企圖操弄修憲、制憲、公投，嘗試推動法理台獨。這一切對大陸維護國家主權和領土完整這一底線形成了公然挑戰。

制定台獨頑固分子清單是打擊、遏制台獨分裂勢力的重要舉措，是大陸絕不容忍分裂國家行徑的明確意志宣示。「島內蘇貞昌之流的惡劣台獨表現早已世人皆知，他們近期修憲謀獨的策略在島內外被廣泛識破。制定清單，就是對這些台獨頑固分子及其金主等主要支持者的嚴正警告」。

社評稱，不僅「反分裂國家法」、「刑法」、「國家安全法」都設有分裂國家罪，台獨頑固分子是當前犯下這一罪行的首惡群體。「制定台獨頑固分子清單將對這個首惡群體形成巨大震懾，這個清單不是空洞威脅，尤其是它將終身追責」。

「入清單者將被依法制裁，還可能被追究刑事責任，意味著他們將再也不能踏上港澳和大陸的土地，竄訪其他國家也將變成危險之旅」。

社評稱，台獨分子及其金主等主要支持者休要存僥倖心理，以為隔著海峽、又有個別國家的保護，他們就可以為所欲為了。往前看，這一灣海峽很淺，根本擋不住來自大陸的「正義懲罰」，他們的命運充滿變數。正所謂別看「今日鬧得歡，小心日後拉清單」。

社評稱，歷史將看到，會有一批台獨頑固分子遭到嚴厲制裁，還有一批他們當中的人最終被押上審判台，或許還有其中一些人被消滅。中國絕不會允許自己的台灣分裂出去，那些極端分子對國家和人民犯下的罪行是他們遲早要還的一筆帳。

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